По меньшей мере 6 ударов: оккупанты ударили по жилым кварталам и инфраструктуре Запорожья

На территории Запорожья днем, 1 октября, прогремела серия громких взрывов. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура города.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров. К сожалению, вражеская атака не обошлась без раненых.

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Какие последствия удара по Запорожью

Как рассказал Иван Федоров, по предварительной информации, российские захватчики нанесли по городу минимум 6 ударов. Ранее уже отмечалось, что враг атаковал гражданское население именно управляемыми авиабомбами.

Попали по жилым кварталам и объектам инфраструктуры. На данный момент известно о двух раненых,

– говорится в сообщении председателя ОВА.

На данный момент уточняют информацию о разрушениях и деталях о состоянии людей.

В 12:41 появились данные о том, что в результате вражеского обстрела города погиб по меньшей мере 1 человек, еще 5 получили ранения. Уточнено, что из-за ударов повреждены многоэтажки и частные дома, также попадание. По состоянию на 12:52 количество пострадавших выросло до 6.

Правоохранители документируют последствия попаданий и оказывают помощь пострадавшим. "Предварительно, оккупационные войска нанесли 6 ударов ФАБами по территории областного центра", – рассказали в Нацполиции.

В Запорожье в результате обстрела есть разрушение / Фото Ивана Федорова и Нацполиции

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Напомним, первые взрывы в Запорожье услышали ориентировочно в 11.50. Сообщалось, что было несколько пусков управляемых авиационных бомб по направлению к городу. Об этом информировали Воздушные силы, а также мониторинговые каналы.