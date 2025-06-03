По Украине была масштабная воздушная тревога: в небо взлетал МиГ-31К
Во всех областях Украины объявляли воздушную тревогу утром 3 июня. Причиной этому был взлет МиГ-31К, являющийся носителем гиперзвуковой ракеты типа "Кинжал".
24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Что об этом известно
Где сейчас тревога
Воздушные силы ориентировочно в 09.50 сообщили о ракетной опасности по всей территории Украины. Причиной назвали взлет МиГ-31К. Через несколько минут появилась информация о скоростной цели, курсом на Киев.
В столице объявлена воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К, носителя аэробалистической ракеты "Кинжал". Просим всех жителей столицы немедленно направляться к ближайшим укрытиям и оставаться там до завершения тревоги,
– говорится в сообщении КГВА.
Отметим, что во время воздушной тревоги взрывы прогремели в Николаеве, сообщил мэр города Александр Сенкевич. Более подробной информации по этому поводу пока не указывали.
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Напомним, 23 мая по всей Украине тоже была объявлена воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К. Мониторы на тот момент сообщали о повышенной угрозе пуска "Кинжалов".