По всей Украине 9 ноября будут действовать графики почасовых плановых отключений света

8 ноября 2022 , 22:58
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Источник:

Укрэнерго

Завтра, 9 ноября, во всех регионах Украины будут действовать веерные отключения света согласно графикам. Аварийных отключений пока не предусматривают.

11 областей будут иметь больше ограничений

Максимум стабилизационных ограничений прогнозируют в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях.

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На Львовщине тоже будут выключать свет

Согласно распоряжению Укрэнерго во Львовской области вводят график почасовых отключений. Отключения будут происходить с 8 до 20 часов.

График будут вводить не в полном объеме, то есть будут отключать не всех. Время отключения для потребителей будет ориентировочно 3 часа.

Ориентировочное время отключений:

  • с 8 до 12 час. – 2 группа,
  • с 12 до 17 час. – 1 группа,
  • с 17 до 20 час. – 3 группа.

 

 

 

Автор: Анастасія Лукашевська