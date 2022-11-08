По всей Украине 9 ноября будут действовать графики почасовых плановых отключений света

Завтра, 9 ноября, во всех регионах Украины будут действовать веерные отключения света согласно графикам. Аварийных отключений пока не предусматривают.

11 областей будут иметь больше ограничений

Максимум стабилизационных ограничений прогнозируют в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях.

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На Львовщине тоже будут выключать свет

Согласно распоряжению Укрэнерго во Львовской области вводят график почасовых отключений. Отключения будут происходить с 8 до 20 часов.

График будут вводить не в полном объеме, то есть будут отключать не всех. Время отключения для потребителей будет ориентировочно 3 часа.

Ориентировочное время отключений: