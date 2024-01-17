По всей Украине объявили воздушную тревогу: есть угроза атаки "Кинжалами"

Утром 17 января Россия подняла в небо истребитель МиГ-31К. Поэтому воздушную тревогу объявили во всех регионах страны.

Стоит отметить, что на момент взлета МиГ-31К тревога уже была объявлена в южных и восточных регионах. Однако когда носитель "Кинжалов" появился в небе, вся Украина стала "красной".

Смотрите также Все гражданские: в Харькове в результате удара пострадали почти 2 десятка человек

В Украине объявили масштабную воздушную тревогу

10:55 В ВС сообщили, что враг выпустил ракету на Кривой Рог. Мониторы заявили, что это крылатая авиационная ракета X-59. В ту же минуту в городе раздались взрывы.

Справка. Х-59 – это крылатая ракета, носителями которой могут быть Су-24М, Су-30, Су-34, Су-35 и Су-57.

10:29 По состоянию на этот момент карта воздушной тревоги в Украине выглядит так:

МиГ-31К Носитель сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", представляющей угрозу для всех регионов страны.

По всей Украине начали объявлять всеобщую воздушную тревогу. До этого она уже была объявлена на Востоке и на Юге.Мониторинговые каналы сообщили о взлете МиГ-31К с аэродрома "Моздок". Затем информацию подтвердили в Силах обороны Юга и в Воздушных силах.

Кстати, совсем недавно Украина была атакована дронами-камикадзе. Ночью 17 января Россия запустила по Украине 20 "Шахедов". Силы ПВО работали в пределах Запорожской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской и Кировоградской областей.

Защитникам неба удалось сбить 19 "Шахедов".

Кроме этого, враг ударил двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 в направлении Харькова. К сожалению, там в результате атаки погиб 1 человек. Еще 17 человек получили ранения.

В Одессе обломками нескольких сбитых дронов и взрывной волной повредило многоквартирные дома. Известно о 3 раненых.