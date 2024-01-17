По всей Украине объявили воздушную тревогу: есть угроза атаки "Кинжалами"
Утром 17 января Россия подняла в небо истребитель МиГ-31К. Поэтому воздушную тревогу объявили во всех регионах страны.
Стоит отметить, что на момент взлета МиГ-31К тревога уже была объявлена в южных и восточных регионах. Однако когда носитель "Кинжалов" появился в небе, вся Украина стала "красной".
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В Украине объявили масштабную воздушную тревогу
10:55 В ВС сообщили, что враг выпустил ракету на Кривой Рог. Мониторы заявили, что это крылатая авиационная ракета X-59. В ту же минуту в городе раздались взрывы.
Справка. Х-59 – это крылатая ракета, носителями которой могут быть Су-24М, Су-30, Су-34, Су-35 и Су-57.
10:29 По состоянию на этот момент карта воздушной тревоги в Украине выглядит так:
МиГ-31КНоситель сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", представляющей угрозу для всех регионов страны.
Кстати, совсем недавно Украина была атакована дронами-камикадзе. Ночью 17 января Россия запустила по Украине 20 "Шахедов". Силы ПВО работали в пределах Запорожской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской и Кировоградской областей.
Защитникам неба удалось сбить 19 "Шахедов".
Кроме этого, враг ударил двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 в направлении Харькова. К сожалению, там в результате атаки погиб 1 человек. Еще 17 человек получили ранения.
В Одессе обломками нескольких сбитых дронов и взрывной волной повредило многоквартирные дома. Известно о 3 раненых.