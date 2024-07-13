По всей Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К

Воздушные силы объявили всеукраинскую воздушную тревогу утром 13 июля. Россияне подняли в небо носитель "Кинжалов".

Ракетную опасность из-за взлета вражеского истребителя объявили примерно в 11:17.

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Ситуация в воздушном пространстве Украины