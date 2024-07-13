По всей Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К

13 июля 2024, 11:19
Читати новину українською

Воздушные силы объявили всеукраинскую воздушную тревогу утром 13 июля. Россияне подняли в небо носитель "Кинжалов".

Ракетную опасность из-за взлета вражеского истребителя объявили примерно в 11:17.

Смотрите также Россия не оставляет попыток наступать на Харьковщине: карта боевых действий 13 июля

Ситуация в воздушном пространстве Украины

11:30, 13 июля

Актуальная карта воздушных тревог

По состоянию на данный момент воздушная тревога объявлена в таких регионах:

11:17, 13 июля

ПС объявили ракетную опасность по всей территории Украины. С аэродрома "Саваслейка" взлетел МиГ-31К.

10:53, 13 июля

Сперва Воздушные силы сообщили о вражеском разведчике БпЛА в Одесской области. Они предупредили, что возможна работа ПВО.

Напомним, что МиГ-31К является носителем ракеты Х-47м2 "Кинжал". Это гиперзвуковая аэробаллистическая ракета, как может долететь до любого населенного пункта Украины за считанные минуты.

Автор: Анастасія Кушпіт