По всей Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К
Воздушные силы объявили всеукраинскую воздушную тревогу утром 13 июля. Россияне подняли в небо носитель "Кинжалов".
Ракетную опасность из-за взлета вражеского истребителя объявили примерно в 11:17.
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Ситуация в воздушном пространстве Украины
По состоянию на данный момент воздушная тревога объявлена в таких регионах: ПС объявили ракетную опасность по всей территории Украины. С аэродрома "Саваслейка" взлетел МиГ-31К. Сперва Воздушные силы сообщили о вражеском разведчике БпЛА в Одесской области. Они предупредили, что возможна работа ПВО.
Актуальная карта воздушных тревог
По состоянию на данный момент воздушная тревога объявлена в таких регионах:
ПС объявили ракетную опасность по всей территории Украины. С аэродрома "Саваслейка" взлетел МиГ-31К.
Сперва Воздушные силы сообщили о вражеском разведчике БпЛА в Одесской области. Они предупредили, что возможна работа ПВО.