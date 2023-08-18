По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за угрозы пусков "Кинжал"

18 августа 2023, 13:23
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В обед 18 августа во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Россияне подняли в небо МиГ-31К.

Россияне продолжают пугать украинцев ракетными обстрелами. Мониторинговые каналы сообщают, что в России сегодня весь день будут продолжаться обучение авиации. Однако пренебрегать тревогами не стоит, ведь враг может совершить пуск в любой момент.

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В России тренировка экипажей МиГ-31К: предполагается много тревог

13:37 Воздушные силы объявили об отбое ракетной угрозы.13:21 Мониторинговые каналы сообщили, что с 13:00 по 00:00 будет продолжаться обучение экипажей МиГ-31К в России, так что тревог будет много. При этом не исключаются пуски ракет "Кинжал" или имитация таких пусков. Украинцев призвали не пренебрегать воздушными тревогами.

13:20 В Воздушных силах сообщили, что в России взлетел МиГ-31К –  носитель ракеты "Кинжал ". Поэтому воздушную тревогу объявили по всей территории Украины.


Воздушная тревога объявлена ​​по всей Украине.

Отметим, что днем ​​ранее, 17 августа, в России тоже проходили учения экипажей на МиГ-31К. Поэтому по всей Украине 4 раза объявляли масштабную воздушную тревогу.

Что стоит знать о ракетах "Кинжал"

Всеукраинская воздушная тревога объявляется каждый раз, когда взлетает МиГ-31К, ведь ракета "Кинжал", которую он несет, может поражать цели на расстоянии до 2 000 километров. "Кинжалы" очень быстры – их максимальная скорость 10 Махов, то есть примерно до 12 000 километров в час. Сразу после старта "Кинжал" залетает в стратосферу и летит на большой скорости вниз. Эти ракеты очень опасны и тем, что могут маневрировать по траектории полета.
Автор: Анастасія Кушпіт