По всей Украине объявили воздушную тревогу: в небо взлетел МиГ-31К

Утром 1 декабря по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. В небо поднялся российский МиГ-31К, являющийся носителем ракеты "Кинжал".

Традиционно из-за взлета МиГ-31К тревогу объявили по всей территории страны.

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Воздушная тревога во всех областях

Мониторинговые каналы дополнительно сообщили о взлете самолета-заправщика ИЛ-78М из Моздока. Вероятно, для дозаправки МиГа.Воздушные силы предупредили о ракетной опасности по всей территории Украины из-за взлета МиГ-31К . Людей призвали не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

10:58 Воздушная тревога была объявлена в Донецкой области, после чего красными стали все регионы Украины.

Главная опасность при взлете МиГ-31К

В последнее время россияне дозаправляют МиГ-31К в воздухе, что негативно влияет на экономику и жизнь страны. Ведь оккупанты могут держать его в воздухе даже более 3 часов.

Поэтому украинские власти ищут решение и думают, можно ли смягчить правила во время такой тревоги. В частности известно, что рассматривается вариант с маркировкой тревог по степени опасности: оранжевый, желтый, красный.

Однако в Воздушных силах подчеркивают, что это непростое решение и угроза при взлете МиГ-31К всегда реальна. Ведь во время одного из таких взлетов россияне могут выпустить ракету "Кинжал", которая может поражать цели на расстоянии до 2 тысяч километров.

Это считанные минуты подлета к любому городу Украины, а на Юге или Востоке вообще 2 – 3 минуты. Так что если ракета будет выпущена, люди могут не успеть среагировать.