По всей Украине объявляли воздушную тревогу: в ВСУ предупреждали об опасности

По всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Причиной этого стал взлет истребителя МиГ-31К в России.

Тревога начала распространяться по стране в 10:54. Призываем читателей не пренебрегать сигналом об опасности и пройти в ближайшее укрытие.

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В России взлетел МиГ-31К

В Украине объявили отбой воздушной тревоги из-за угрозы МиГ-31К.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в России взлетел истребитель МиГ-31К, который является носителем гиперзвуковых ракет типа "Кинжал". Они представляют угрозу для всей страны, ведь ракета способна поражать цели на расстоянии в несколько километров за считанные минуты.

Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области,

– предупредили в Воздушных силах.

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Кроме того, на Востоке также существует угроза применения баллистического вооружения. В Воздушных силах в 11:17 сообщили о пусках ракет из Белгородской области в направлении Днепропетровской области.



Карта воздушной тревоги в Украине по состоянию на 11:00 15 февраля 2024 года

Россия массированно атаковала Украину на рассвете 15 февраля

Воздушные силы ночью 15 февраля сообщили, что был зафиксирован взлет нескольких стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Тревогу сначала объявили на Востоке и Юге, а впоследствии она распространилась на всю территорию Украины.

Кроме того, враг также атаковал "Калибрами", которые запустил из Черного моря, и баллистическими ракетами. Всего было зафиксировано пуски 26 ракет различных типов. Силы и средства ПВО успешно сбили 13 вражеских ракет.

Взрывы раздавались в Киеве, Львове, Днепре, Запорожье, а также в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях. К сожалению, избежать разрушений не удалось.

В частности, под ударом врага оказались инфраструктурные объекты во Львове. Оккупанты атаковали энергообъекты – трансформаторную подстанцию и прочее. Взрывной волной также было выбито более 400 окон в многоэтажках. Известно по меньшей мере о 3 пострадавших во Львове.

Также пострадала инфраструктура Запорожья. Председатель ОВА сообщил, что известно о 1 пострадавшем человеке.

. Оккупанты могут поднимать в небо борта МиГ-31К для передислокации, тренировочных полетов, испытаний и тому подобное. Поэтому тревога объявляется по всем областям нашего государства. Кроме того, истребитель также может проводить патрулирование в акватории Черного моря с дозаправкой, поэтому частота и продолжительность тревог по всей Украине существенно увеличились.