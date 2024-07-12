По всей Украине объявляли ракетную опасность: в чем причина

Россия снова поднимала в небо истребитель МиГ-31К. Поэтому воздушную тревогу объявляли во всех областях Украины.

О взлете МиГ-31К Воздушные силы объявили около 9 вечера. Но довольно быстро вражеский истребитель отошел от пусковых рубежей.

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Ситуация в воздушном пространстве

21:44, 12 июля Актуальная карта воздушных тревог Сейчас воздушная тревога объявлена в таких областях: 21:43, 12 июля Отбой угрозы по МиГ-31К. 21:23, 12 июля Воздушные силы сообщили, что зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка". Тревога объявлена по всей стране.

Напомним, что ракета Х-47м2 ""Кинжал" представляет угрозу для всех регионов страны. Она может долететь до любого населенного пункта Украины за считанные минуты.