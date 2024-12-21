По всей Украине была воздушная тревога: объявляли угрозу баллистики

21 декабря 2024, 10:33
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Автор: Маргарита Волошина

Воздушную тревогу во всех областях Украины объявили утром 21 декабря. В Воздушных силах сообщили об угрозе применения баллистического вооружения.

24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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11:00, 21 декабря

Отбой угрозы применения баллистического вооружения. Кроме Донецкой, Черниговской и Полтавской областей

10:32, 21 декабря

Угроза применения баллистического вооружения по всей территории Украины,
– говорится в сообщении Воздушных сил.

По данным мониторинговых каналов, враг атакует из Астраханской области, с полигона Капустин Яр.