По всей Украине была воздушная тревога: объявляли угрозу баллистики
Воздушную тревогу во всех областях Украины объявили утром 21 декабря. В Воздушных силах сообщили об угрозе применения баллистического вооружения.
24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Отбой угрозы применения баллистического вооружения. Кроме Донецкой, Черниговской и Полтавской областей Угроза применения баллистического вооружения по всей территории Украины, По данным мониторинговых каналов, враг атакует из Астраханской области, с полигона Капустин Яр.
– говорится в сообщении Воздушных сил.
Отбой угрозы применения баллистического вооружения. Кроме Донецкой, Черниговской и Полтавской областей
Угроза применения баллистического вооружения по всей территории Украины,
По данным мониторинговых каналов, враг атакует из Астраханской области, с полигона Капустин Яр.