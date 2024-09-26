По всей Украине –воздушная тревога: взлетел МиГ-31К

По всей Украине объявили воздушную тревогу. Россия подняла в воздух носитель гиперзвуковой ракеты.

Днем 26 сентября Россия подняла в воздух МиГ-31К. По всем регионам объявили воздушную тревогу, передает 24 Канал.

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