По всей Украине –воздушная тревога: взлетел МиГ-31К

26 сентября 2024, 10:01
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Автор: Виктория Кульженко

По всей Украине объявили воздушную тревогу. Россия подняла в воздух носитель гиперзвуковой ракеты.

Днем 26 сентября Россия подняла в воздух МиГ-31К. По всем регионам объявили воздушную тревогу, передает 24 Канал.

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10:12, 26 сентября

Мониторинговые каналы пишут о взрывах в районе Староконстантинова.

10:11, 26 сентября

Вероятной целью ракет является Хмельницкая область. Об этом пишут мониторинговые каналы.

10:05, 26 сентября

Россия запустила ракеты

Известно, что Россия запустила "Кинжал".

10:04, 26 сентября

Взлетел МиГ-31К. Это носитель гиперзвуковой ракеты типа "Кинжал".

10:03, 26 сентября

В Украине воздушная тревога

По всей Украине объявили воздушную тревогу.