По всей Украине –воздушная тревога: взлетел МиГ-31К
По всей Украине объявили воздушную тревогу. Россия подняла в воздух носитель гиперзвуковой ракеты.
Днем 26 сентября Россия подняла в воздух МиГ-31К. По всем регионам объявили воздушную тревогу, передает 24 Канал.
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Мониторинговые каналы пишут о взрывах в районе Староконстантинова. Вероятной целью ракет является Хмельницкая область. Об этом пишут мониторинговые каналы. Известно, что Россия запустила "Кинжал". Взлетел МиГ-31К. Это носитель гиперзвуковой ракеты типа "Кинжал". По всей Украине объявили воздушную тревогу.
Россия запустила ракеты
В Украине воздушная тревога
Мониторинговые каналы пишут о взрывах в районе Староконстантинова.
Вероятной целью ракет является Хмельницкая область. Об этом пишут мониторинговые каналы.
Известно, что Россия запустила "Кинжал".
Взлетел МиГ-31К. Это носитель гиперзвуковой ракеты типа "Кинжал".
По всей Украине объявили воздушную тревогу.