По всей Украине раздавалась сирена: в воздух поднимались аж 2 носителя "Кинжалов"
Во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Военные предупреждали о ракетной опасности.
В Воздушных Силах объяснили, что тревога связана со взлетом российских истребителей, которые могут пускать гиперзвуковые ракеты.
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Украина вся – "покраснела"
Так, в 9:33 стало известно, что в небо оккупанты подняли МиГ-31К. Сразу по всей Украине начали реветь сирены, предупреждая об опасности.
Уже в 9:38 Воздушные силы сообщили о взлете еще одного МиГа. Оба взлетели с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.
Напомним, что МиГ-31К является носителем "Кинжалов". Истребитель может нести одну такую ракету. "Кинжал" принадлежит к новейшим ракетным комплексам из России. Дальностью полета этой ракеты составляет 2 тысячи километров. Потому, к сожалению, она способна поразить любую точку на территории Украины. К тому же "Кинжал" имеет высокую скорость полета - в Харьков он может подлететь менее чем за 2 минуты, в Киев - менее чем за 4, в Ужгород - менее чем за 7.
Отметим, что с начала полномасштабного вторжения Россия выпустила по Украине более 80 таких ракет по состоянию на начало апреля 2024 года.
В 9:52 российские борта отошли от пусковой зоны. По областям начали отменять тревоги.
Ночная дроновая атака 22 мая: что известно
- В ночь на 22 мая 2024 года противник атаковал 24 ударными БПЛА типа "Shahed-131/136".
- Пуски производились из районов Приморско-Ахтарска, Курска и территории временно оккупированного Крыма.
- В результате противовоздушного боя Силам обороны Украины удалось сбить все 24 "Шахеда".
- Очередную ночную атаку окупантов отражали мобильные огневые группы Сил обороны Украины, подразделения радиоэлектронной борьбы, зенитные ракетные подразделения и истребительная авиация Воздушных Сил.
- Ударные БПЛА уничтожали в пределах Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Сумской и Одесской областей.
- Известно, что над Сумщиной были сбиты 7 беспилотников.
- Враг нанес удары по энергетическим объектам Шостки и Конотопа.
- Суммы долгое время оставались без света и воды.