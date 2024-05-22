По всей Украине раздавалась сирена: в воздух поднимались аж 2 носителя "Кинжалов"

22 мая 2024, 09:33
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Во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Военные предупреждали о ракетной опасности.

В Воздушных Силах объяснили, что тревога связана со взлетом российских истребителей, которые могут пускать гиперзвуковые ракеты.

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Украина вся – "покраснела"

Так, в 9:33 стало известно, что в небо оккупанты подняли МиГ-31К. Сразу по всей Украине начали реветь сирены, предупреждая об опасности. 

Уже в 9:38 Воздушные силы сообщили о взлете еще одного МиГа. Оба взлетели с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.

Напомним, что МиГ-31К является носителем "Кинжалов". Истребитель может нести одну такую ракету. "Кинжал" принадлежит к новейшим ракетным комплексам из России. Дальностью полета этой ракеты составляет 2 тысячи километров. Потому, к сожалению, она способна поразить любую точку на территории Украины. К тому же "Кинжал" имеет высокую скорость полета - в Харьков он может подлететь менее чем за 2 минуты, в Киев - менее чем за 4, в Ужгород - менее чем за 7.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения Россия выпустила по Украине более 80 таких ракет по состоянию на начало апреля 2024 года.

В 9:52 российские борта отошли от пусковой зоны. По областям начали отменять тревоги.

Ночная дроновая атака 22 мая: что известно

  • В ночь на 22 мая 2024 года противник атаковал 24 ударными БПЛА типа "Shahed-131/136".
  • Пуски производились из районов Приморско-Ахтарска, Курска и территории временно оккупированного Крыма.
  • В результате противовоздушного боя Силам обороны Украины удалось сбить все 24 "Шахеда".
  • Очередную ночную атаку окупантов отражали мобильные огневые группы Сил обороны Украины, подразделения радиоэлектронной борьбы, зенитные ракетные подразделения и истребительная авиация Воздушных Сил.
  • Ударные БПЛА уничтожали в пределах Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Сумской и Одесской областей.
  • Известно, что над Сумщиной были сбиты 7 беспилотников.
  • Враг нанес удары по энергетическим объектам Шостки и Конотопа.
  • Суммы долгое время оставались без света и воды.

Автор: Анастасія Колеснікова