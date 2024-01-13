Выход США из НАТО: заместитель генсека ответил, есть ли риски в случае победы Трампа

В США нарастает тревога о том, что в случае победы на президентских выборах Дональд Трамп может вывести США из НАТО. Однако заместитель генсека Североатлантического союза отмечает, что Соединенные Штаты понимают всю ценность такого сотрудничества.

Он добавил, что сегодня Америке нужны ее союзники так же, как союзникам нужна Америка. Выход США из НАТО в случае победы Трампа маловероятен.

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Трамп и политические игры

Заместитель генерального секретаря Североатлантического Альянса Мирча Джоане в ответ на вопрос, представляет ли опасность для НАТО экс-президент США Дональд Трамп, заявил, что Америка сейчас как никогда нуждается в союзниках. У каждой страны есть своя "демократическая игра".

Мы уже работали с Трампом и поэтому полностью уверены, что для Америки НАТО является местом, где у них больше всего союзников в одной организации.

– отметил он.

Заместитель генсека добавил, что в мире, где Китай, Россия, Северная Корея и Иран создают очень сложные альянсы, США в очередной раз осознают, насколько ценны глобальные альянсы НАТО и Америки.

Джоане добавил, что нужно разрешить американцам готовиться к выборам, а уже после все будет "развиваться в порядке конструктивной логики". То есть он намекнул, что в случае победы Трампа на выборах в США, его действия не будут соответствовать предыдущей риторике.

Трамп и выборы в США