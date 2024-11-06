Первая речь Трампа после триумфа на выборах: что политик сказал о войне в Украине

Пока в США продолжают подсчитывать голоса за кандидатов в президенты, Дональд Трамп уже успел выступить с "победной речью". В ней политик вспомнил обо всех войнах, которые сейчас идут в мире.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление политика на телеканале Fox News. Интересно, что сам политик еще до официального объявления результатов объявил себя 47-м президентом США.

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Что сказал Трамп о войне в Украине в речи

Дональд Трамп во время своей речи прямо не упоминал войну России против Украины. В то же время говоря обо всех конфликтах, которые сейчас продолжаются в мире, американский политик сказал, что собирается их остановить.

Я собираюсь остановить войны. Больше никаких войн при моей каденции,

– подчеркнул республиканец.

Кроме того, Трамп отметил, что курс США развернется на 180 градусов. По словам политика, это произойдет во всех сферах.

"Это будет время, когда американцы вернут себе контроль в своей стране. У нас нефти больше чем у Саудовской Аравии и России", – заверил политик в речи.

К слову, некоторые американские СМИ уже писали, что Дональд Трамп набирает 270 голосов выборщиков, что гарантирует его победу на выборах. Таким образом политик имеет все шансы стать новым главой Белого дома.