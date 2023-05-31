Не линия разграничения до 24 февраля: генерал США сказал, что можно считать победой Украины
Источник:"РБК-Украина"
На Западе уже фактически не говорит, что Украина должна пойти на территориальные уступки России. Более того, бывший американский генерал убежден, что победой нашего государства можно будет считать исключительно возвращение к границам 1991 года.
Похоже, что в Соединенных Штатах намерены закончить войну уже к концу этого, в 2023 году. Вместе с тем, генерал-майор в отставке этой страны Дэвид Болдвин убежден, что победа будет за Вооруженными Силами.
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Военный путь – не дипломатия
Болдвин еще до лета прошлого года командовал Национальной гвардией Калифорнии. По его словам, возвращение нашего государства к международно признанным границам было бы верным, в частности, в моральном аспекте.
Я не могу говорить за правительство США, но лично я определяю успех, победу в этой войне как восстановление границ Украины до 2014 года. Так что весь Донбасс, весь Крым – вот что значит победа,
– констатировал он.
Кроме того, он предположил, что деоккупация территорий украинской армией будет происходить военным путем: "В краткосрочной перспективе это будет военное решение, а затем придет дипломатия".
Кто говорит об уступках
Украина часто слышит в свой адрес, кроме слов поддержки, обвинения, ультиматумы, бессмысленные требования и возражения, что она имеет право существовать в границах, которые признал весь мир в 1991 году.
- Недавно в кремлевский маразматик и вместе с тем представитель МИД России Михаил Галузин заявил, что Вооруженные Силы должны прекратить борьбу, а Запад – поставки оружия Украине.
- В то же время китайский дипломат Ли Хуэй говорил о том, что боевые действия должны немедленно прекратиться, а Россия "вправе" сохранить контроль над оккупированными территориями нашего государства.
- Кроме того, пророссийский премьер Венгрии. Виктор Орбан выдвинул очередной ультиматум в Украине. Он заявил, что Украина "должна" снять санкции с OTP Bank, который продолжает работать в России и квазиреспубликах на оккупированном Донбассе и Луганщине.