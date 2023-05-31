На Западе уже фактически не говорит, что Украина должна пойти на территориальные уступки России. Более того, бывший американский генерал убежден, что победой нашего государства можно будет считать исключительно возвращение к границам 1991 года.

Похоже, что в Соединенных Штатах намерены закончить войну уже к концу этого, в 2023 году. Вместе с тем, генерал-майор в отставке этой страны Дэвид Болдвин убежден, что победа будет за Вооруженными Силами.

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Военный путь – не дипломатия

Болдвин еще до лета прошлого года командовал Национальной гвардией Калифорнии. По его словам, возвращение нашего государства к международно признанным границам было бы верным, в частности, в моральном аспекте.

Я не могу говорить за правительство США, но лично я определяю успех, победу в этой войне как восстановление границ Украины до 2014 года. Так что весь Донбасс, весь Крым – вот что значит победа,

– констатировал он.

Кроме того, он предположил, что деоккупация территорий украинской армией будет происходить военным путем: "В краткосрочной перспективе это будет военное решение, а затем придет дипломатия".

Кто говорит об уступках

Болдвин подчеркнул, что российско-украинская война началась не 24 февраля 2022, а в 2014 году. В то же время, он не согласился с позицией американских чиновников, которые говорят о победе ВСУ как о возвращении к линии разграничения, которая была до начала большого вторжения.

Украина часто слышит в свой адрес, кроме слов поддержки, обвинения, ультиматумы, бессмысленные требования и возражения, что она имеет право существовать в границах, которые признал весь мир в 1991 году.