Схоже, що у Сполучених Штатах мають намір закінчити війну вже до кінця цього, 2023 року. Разом з тим генерал-майор у відставці цієї країни Девід Болдвін переконаний, що перемога буде за Збройними Силами.
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Військовий шлях – не дипломатія
Зазначимо, що Болдвін ще до літа минулого року командував Національною гвардією Каліфорнії. За його словами, повернення нашої держави до міжнародно визнаних кордонів було б правильним, зокрема, в моральному аспекті.
Я не можу говорити за уряд США, але особисто я визначаю успіх, перемогу в цій війні як відновлення кордонів України до 2014 року. Тож весь Донбас, весь Крим – ось що означає перемога,
– констатував він.
Окрім того, він припустив, що деокупації територій українською армією відбуватиметься військовим шляхом: "У короткостроковій перспективі це буде військове рішення, а потім прийде дипломатія".
Хто говорить про поступки
Україна часто чує на свою адресу, окрім слів підтримки, звинувачення, ультиматуми, безглузді вимоги та заперечення стосовно того, що вона має право існувати в кордонах, які визнав увесь світ у 1991-році.
- Нещодавно в кремлівський маразматик та разом з тим представник МЗС Росії Міхаіл Галузін заявив, що Збройні Сили мають припинити боротьбу, а Захід – постачання зброї Україні.
- Водночас китайський дипломат Лі Хуей говорив про те, що бойові дії мають негайно припинитися, а Росія "має право" зберегти контроль над окупованими територіями нашої держави.
- Окрім того, проросійський прем'єр Угорщини Віктор Орбан висунув черговий ультиматум Україні. Він заявив, що Україна "повинна" зняти санкції з OTP Bank, що продовжує працювати в Росії та квазіреспубліках на окупованій Донеччині та Луганщині.