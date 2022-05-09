"Победим и рашизм": на улицах оккупированного Токмака оставили "послание" врагу
Источник:фейсбук Территориальной обороны ВСУ
Российские оккупанты не прекращают совершать террор над местными жителями оккупированных районов Запорожской области. Они вводят там свою политику.
Впрочем, украинцы не поддаются захватчикам и всячески показывают врагу то, что их на нашей земле никто не ждал, и как можно быстрее советуют покинуть наши территории. В частности, такое происходит и в Запорожской области. Соответствующие фото опубликовали на фейсбук-странице Территориальной обороны Вооруженных Сил Украины.
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На улицах оккупированного Токмака оставили "послание" врагу
Так, жители оккупированного Токмака еще раз подтвердили, что их город – это Украина.
Накануне 9 мая жители Токмака напомнили оккупантам, что они на украинской земле временно,
– говорится в заметке.
В частности, на улицах города массово появились листовки с надписью "Победили фашизм – победим и рашизм". Их расклеили повсюду – на стенах, дверях в подъезд и тому подобное.
Такими действиями жители оккупированных территорий показывают, что хотят жить в свободной Украине, а не быть рабами России.
На улицах оккупированного Токмака оставили "послание" врагу / Фейсбук Теробороны ВСУ
"Послание" оставили на стенах, дверях в подъезд и т.д. / Фейсбук Теробороны ВСУ
В оккупированном Токмаке оставили "послание" врагу / Фейсбук Теробороны ВСУ
Последние новости по ситуации в Запорожской области
- В Запорожской области оккупанты использовали тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" против своих же позиций. В 97-м Пехотном батальоне отметили, что очень довольны такими действиями противника, однако призвали убивать друг друга в России, а не в Украине. Ведь им здесь не рады.
- 8 мая глава Запорожской ОВА сообщил, что противник не проводил активных боевых действий. В то же время ВСУ совершают успешные контрнаступательные действия.
- В Запорожье временно ограничили выезд из города. Все из-за обилия людей, которые несколько дней не могут заехать в город.
- Эксперт Украинского института будущего, экс-работник СБУ Иван Ступак рассказал, что разведка США утверждает, что Россия до середины мая попытается присоединить к своему составу оккупированные территории Донбасса и Луганской области. Но даже сами оккупанты не уверены, что пришли в Украину надолго.
- Оккупанты на временно оккупированных территориях Запорожской области отбирают бизнес у местных предпринимателей, которые отказываются сотрудничать с ними. Также враги не выплачивают людям зарплату.
- В оккупированных частях Запорожской области конфисковывают у людей паспорта и обещают отдать их только при участии в "параде победы" 9 мая.
Заметьте – ВСУ мощно "покрошили" врага в Запорожской области: смотрите видео