Победитель лотереи в Канаде отдаст часть 70-миллионного выигрыша на восстановление Украины

В Канаде пенсионер, которого зовут пенсионер Марсель Лусьер, победил в лотерее. Значительную сумму выигрыша мужчина решил отдать на восстановление Украины.

Известно, что Марсель Лусьер сорвал джекпот в 70 миллионов долларов в национальной лотерее. Часть этой суммы он передаст на послевоенное восстановление Украины.

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Кроме того, Марсель еще хочет отдать определенную сумму по выигрышу в поддержку проектов, помогающих детям с аутизмом.

Марсель Лусьер сказал, что намерен использовать часть сорванного джекпота в 70 миллионов долларов в помощь в восстановлении Украины и поддержку проектов с помощью детям с аутизмом,

– сообщили местные СМИ.

Мужчина также израсходует определенную сумму и на осуществление собственных мечтаний. Так Лусьер хочет купить билеты на круиз вместе с женой. Как рассказал мужчина, отдых планировался уже несколько раз, однако каждый раз отменялся из-за пандемии COVID-19.

Последние новости в войне России против Украины

Украинские воины ежедневно ликвидируют 100 – 200 российских оккупантов . Очередного успеха удалось достичь около Лисичанска в Луганской области. Там Вооруженные Силы Украины не дали продвинуться русской военной колонне. Они точно атаковали технику врага.

Российские военные готовят провокации в оккупированной Херсонской области к "дню России". Они хотят цинично обстрелять скопления мирных жителей.

Россия увеличила количество кораблей в Черном море. Теперь высадка российского десанта в Одесской области остается под вопросом. Однако в местном ОВА говорят, что активной подготовки к этому в России нет.

Россияне по-прежнему похищают людей на временно оккупированных территориях. В частности, за последние дни они незаконно лишили свободы двух участников АТО в Запорожье.

Движение сопротивления не дает забыть захватчикам, что они оккупировали Херсонщину только на время. Об этом российским военным напоминают открытки, которые украинские патриоты развешивают специально, чтобы "держать в тонусе" врага.

За минувшие сутки кафиры нанесли удары по инфраструктуре и жилым домам в нескольких населенных пунктах в Запорожье. В частности, под атаку попало село Каменское Васильковского района. По нему ударили штурмовиками Су-25.

В течение одних суток в Луганской области было уничтожено 30 домов. Враг продолжает обстреливать Северодонецк, а жители Лисичанска пытаются поспешно покинуть город.

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