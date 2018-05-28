Победительница шоу "Холостяк" Иванна неожиданно рассказала об идеальной свадьбе

25 мая состоялся финал популярного шоу "Холостяк". Рожден Ануси таки определился и выбрал из двух участниц проекта Иванну. Девушка приняла участие в чувственной фотосессии и призналась, какую свадьба она бы хотела.

Певец и композитор Рожден Ануси в финале проекта "Холостяк" выбрал Иванну. Девушка, которая прошла все этапы шоу, получила кольцо от артиста, которое символизировало его чувства к ней.

Читайте также: Победительница шоу "Холостяк" 8 сезон Иванна Гончарук: что о ней известно

Допис, поширений Холостяк СТБ (@holostyakstb) 25 Тра 2018 р. о 1:17 PDT

Пока неизвестно, как складываются отношения новоиспеченной пары. Авторы проекта "Холостяк" анонсировали, что эта информация появится в пост-шоу. В то же время Иванна рассказала, о какой она мечтает свадьбе.

Статус невесты – это очень сладкий период. День свадьбы проходит всегда очень быстро и самое большое удовольствие ты получаешь от подготовки ... Я всегда мечтала о тихой, спокойной и маленькой свадьба. Не стоит забывать, что, в первую очередь, этот день только ваш и мир крутиться вокруг вашей любви,

– отметила Иванна.

Загадочная информация уже спровоцировала слухи в сети. Сторонники шоу подозревают, что Иванна может готовиться к свадьбе. Стоит отметить, что размышления о венчании могла спровоцировать нежная фотосессия для глянца, в которой снялась победительница проекта "Холостяк".



Иванна в нежной фотосессии



Победительница проекта "Холостяк" в свадебном платье

Напомним, что за сердце Рождена Ануси боролись 26 девушек, но победила в проекте 21-летняя Иванна Гончарук из Луцка. Сразу после проекта другая финалистка шоу Галина заявила, что Рожден оказался таким, как и все мужчины.