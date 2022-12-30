Мы еще не выиграли, но Россия уже проиграла: топ военных побед Украины в 2022 году

Весь 2022 год был для украинских военных самым тяжелым за всю современную историю. Впрочем, за 9 месяцев полномасштабной войны против мощного и коварного врага наши защитники одержали множество крайне важных побед, позволяющих руководству государства более или менее уверенно планировать дальнейшие шаги по противодействию россиянам.

Пожалуй, самым главным достижением всех, кто принял участие в защите Украины, является именно тот факт, что мы смогли устоять в первые недели войны. Провал российского блиц-крига привел к тому, что Путину и его войску пришлось надолго забыть о захвате Киева и Севера нашей страны, а также сосредоточиться только на тех фронтах, где оккупанты имели хотя бы какой-то успех.

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Именно в те дни, когда стало ясно, что захватить даже большую часть Украины Кремлю не удастся, Россия проиграла эту войну. Но мы ее еще не выиграли.

Битва за Киев стала решающей на первом этапе вторжения

Все российское общество, начиная с 2014 года, мечтало об уничтожении Украины. Поскольку желание населения полностью совпадало с мечтами безумного бункерного деда, подготовка к полномасштабной войне осуществлялась Москвой сразу после захвата части Донбасса. Дипломаты налаживали пророссийское лобби в Европе и США, подсаживали Германию и другие цивилизованные страны на "газовую иглу", а также активно скупали у своих европейских партнеров образцы передовых военных технологий. Параллельно с этим Путин строил воинские части в Беларуси и захватывал Азовское море, тщательно готовясь к "окружению" Украины с последующим ударом по всем направлениям.



Большому российскому наступлению предшествовал массированный ракетный удар по Украине / Фото "Укринформ"

Так что утро 24 февраля началось именно так, как планировали в российском генштабе. После массированного удара крылатыми и баллистическими ракетами по нашим аэродромам, позициям ПВО и огневой подготовке вдоль границ, под прикрытием авиации, колонны захватнических войск начали двигаться вглубь Украины с Востока, Юга и Севера.

Поскольку в Москве рассчитывали захватить Украину через несколько дней, главный удар захватчики сосредоточили на Киеве.

Оккупанты считали, что, захватив столицу, ликвидировав представителей власти и окружив главные боеспособные подразделения сил ООС на Востоке, они полностью подавят способность нашего народа к борьбе. Впрочем, думал так, а вышло эдак.

В первые дни полномасштабного нападения России не удалось получить преимущество в воздухе. Поэтому захватчикам не удалось высадить вокруг Киева то количество десанта, которое они планировали.

Часть элиты русских войск смогла добраться до Гостомеля и Василькова. В последнем населенном пункте российские ДШВ не смогли захватить никакого плацдарма и были разогнаны по посадкам и лесополосам нашими военными, охотниками и бойцами теробороны. Так россияне лишились возможности захватить контроль над одним из важных аэродромов, куда могли бы садиться грузовые самолеты с бронетехникой и личным составом.



Бои за Васильков продолжались с 26 февраля / Фото СНБО

В случае с Гостомелем все было сложнее, поскольку по отношению к нему россияне запланировали крайне серьезное нашествие. 35 вертолетов при поддержке истребителей смогли, не без потерь, высадить большее количество хорошо подготовленных захватчиков непосредственно на территории военного объекта. Нацгвардейцы приняли удар на себя, но смогли не дать врагу полноценно взять аэродром под контроль. Перед отступлением из-за того, что закончился боекомплект, наши защитники расстреляли взлетную полосу, сделав ее непригодной для посадки российских ИЛ. Именно этот поступок если не окончательно сорвал планы врага, то очень серьезно спутал ему карты. Впоследствии, аэродром был отбит силами ДШВ, ССО и других подразделений.



Битва за аэропорт "Антонов" в Гостомеле / Фото из фейсбука Алексея Арестовича

Пока путинские воины воевали за Гостомель, их "коллеги" активно продвигались через Чернобыльскую зону в Бородянку и Бучу. С боями, но из-за существенного преимущества в количестве и отсутствии оборонительных укреплений со стороны украинских защитников, россиянам удалось взять под контроль эти населенные пункты, а также частично захватить Ирпень. Так началось долгое сражение за западные подступы к Киеву.



Начало битвы за Ирпень / Фото "Укринформ"

Для того чтобы усложнить россиянам доступ к столице, Силы обороны взорвали мостовой переход через реку Ирпень, чем условно разделили фронт на две части. Фактически на этом остановилось активное продвижение врага в столицу с запада.



Разбитая техника оккупантов в Буче / Фото "Следствие.Инфо"

Впрочем, нашествие на этом направлении не завершилось. Оккупанты постоянно пытались создать серьезный плацдарм южнее трассы Киев – Житомир, для взятия столицы в полукольцо. Однако все их попытки продвинуться дальше были тщетны. Параллельно с этим бригады ВСУ, бойцы ССО, ГУР, СБУ "Альфа", Нацгвардии, полиции, ТрО, пограничники и охотники постоянно проводили операции по уничтожению врага как в самих захваченных населенных пунктах, так и ближе к зоне отчуждения.



Уничтожение колонны российского СОБРа в Ирпене / Скриншот с видео

Огромные силы оккупантов оказались в сложной ситуации, ведь их тылы постоянно громили силы авиации и артиллерии. Кроме того, логистика захватчиков постоянно страдала в результате диверсионных действий украинских спецназовцев.

Так же, как кремлевские каратели пытались захватить Киев из Ирпеня, они атаковали подходы к столице с востока. Огромные колонны российских войск, прорвавшиеся через границу со стороны белорусского Гомеля, обошли Чернигов и отправились в Киевскую область, чтобы нанести удар по Броварам, продвинуться в Борисполь и практически отрезать столицу. Впрочем, на этом направлении оккупантам пришлось значительно труднее, потому что адекватно прикрыть свои тылы они не могли, а логистическое плечо достигало более 150 километров.

Огромные колонны захватчиков методически уничтожали ракеты "Байрактаров" и бомбы фронтовой авиации. Попытки россиян продвигаться вперед к Броварам и столице останавливались бойцами 72-й бригады, спецназовцами, теробороновцами и другими защитниками Украины, которые держали оборону Киева.



Легендарное уничтожение российских танков бойцами 72 бригады и "Азова" / Скриншот с видео

Бои за населенные пункты Барышевской, Калитнянской и Великодымерской ОТО продолжались до 31 марта. Именно тогда российское военное командование признало, что дальнейшие попытки подступиться к Киеву будут напрасны и будут стоить генералам уничтожения всей группировки, присутствующей на Севере Украины. Захватчики начали отступать в Беларусь.



Оккупанты бежали с Киевщины с награбленным имуществом / Фото из соцсетей

Так украинскому командованию и тысячам отважных мужчин и женщин удалось отстоять столицу и нанести врагу первую серьезную военно-политическую оплеуху. Победа в боях за Киев привела к целому ряду российских поражений на других участках фронта.

Провалы россиян позволили Украине перехватить инициативу

Одновременно с боями за Киев украинские защитники уничтожали россиян на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине и Николаевщине, а также на Донбассе.

Выбранная нашими генералами тактика гибкой обороны оказалась крайне эффективной против не придумавшего ничего нового, кроме как пользоваться количественным преимуществом и прокладывать себе путь "пушечным мясом", врага.

Российским оккупантам хоть и практически удалось отрезать Чернигов от сообщения с "большой землей", однако они не преодолели сопротивление и не вошли в город. То же можно сказать и о Харькове и Сумах – все областные центры, кроме Херсона, стали для россиян крепостями, которые невозможно было захватить.



Уничтоженные "Грады" недалеко от Харькова / Фото "Радио Свобода"

Авиация россиян не смогла полноценно властвовать над нашими городами, а удары артиллерией по жилой застройке никак не помогали им получить хоть какие-то военные успехи.



Остатки сбитого над Харьковом российского самолета / Фото из фейсбука Сергея Болвинова

В первые дни полномасштабного вторжения, русские захватчики пытались зайти в Харьков, но сделать это оккупантам не удалось. Россиян остановили на подступах к городу, а своеобразной линией фронта стала окружная дорога, пересечь которую большинство вражеского контингента не смогло. Бойцы местной теробороны, военные и полицейские при поддержке авиации и артиллерии методически уничтожали все колонны захватчиков, направлявшихся со стороны Дергачей и Русской Лозовой.

Лишь небольшой группе россиян на легкобронированной технике удалось прорваться в Харьков. Впрочем, на улицах чужого города путинские ордынцы быстро заблудились, после чего были заблокированы и уничтожены, не имея никакой поддержки от своих.



Уничтоженные российские "Тигры" в Харькове / Фото из твиттера Necro Mancer

Поскольку врываться в уличные бои россияне не хотели, а практически каждый метр земли в Харьковской области превратился для них в ад, террористическая армия начала издалека наносить удары по гражданской инфраструктуре областного центра.

Однако все попытки окружить или захватить политически важный для Путина населенный пункт захлебнулись.

Приблизительно то же самое произошло и в Сумах, хотя туда россиянам, к сожалению, удалось зайти. В Кремле планировали, что тысячи россиян быстро сломят сопротивление Украины, после чего весь контингент с этого направления пойдет на Киев. Впрочем, вражеские срочники и контрактники быстро почувствовали на себе, что такое национальное сопротивление.

Как и на любом другом участке фронта, кроме Донбасса, россиянам пришлось растягивать свои колонны на многие километры. Они спешили пройти как можно дальше и взять под контроль областные центры, оставляя в своем тылу целые села и небольшие города. Так, партизанам было где разгуляться.

Машины снабжения, бензовозы, иногда даже танки, жгли обычные охотники, участковые полицейские и простые фермеры с коктейлями Молотова.

В частности, из-за этого после захода на окраины Сум захватчикам стало очень трудно удерживать ситуацию под собственным контролем.



Российские танки доехали до центра Сум / Фото из соцсетей

Жестокие бои на улице города закончились тем, что оккупантам пришлось выйти за его пределы. Часть войска генералы оставили для обстрелов Сум, а некоторые группировки пытались перебросить на запад.

Крайне кровавой была битва за Чернигов, который больше месяца находился почти в полном окружении. Продвижение захватчиков по трем направлениям в первые дни вторжения привели к тому, что город был отрезан от сообщения с другими украинскими территориями, однако никаких серьезных группировок защитники Чернигова внутрь не пропустили. Впрочем, поскольку город был для россиян транзитным в направлении Киева, кремлевские генералы привлекли для действий в его агломерации огромное количество захватнических сил.



Остатки сбитого над Черниговом российского бомбардировщика / Фото из соцсетей

Крест на попытках осаждать Одессу и пробить сухопутный коридор в Приднестровье поставила оборона Николаева, которую возглавил генерал Марченко. Именно так, благодаря героическому сопротивлению было остановлено продвижение захватчиков по Украине по всем направлениям. Кроме части Юга и некоторых успехов на Донбассе, россияне нигде не получили даже намека на победы.



Бои за николаевский аэропорт / Фото из телеграма Виталия Кима

Попытки же десантирования в Одессу были столь жалкими, как и надежды уничтожить Украину: высадка немногочисленного отряда парашютистов, фактически на базу местной ТрО, а также заброс спецназовцев в море в минусовую температуру привели лишь к потерям среди захватчиков, но уменьшили желание россиян отправляться в ад.



Оккупанты с вертолетов сбросили десант в Черное море для захвата Одессы. Никто не выплыл / Фото из соцсетей

Отправка на дно крейсера "Москва", удары по российским десантным кораблям в Бердянске, а также создание невозможных обстоятельств для удержания острова Змеиный окончательно поставили крест на мечтах Путина о высадке в Одессе с моря.

"Вторая армия мира" с одним из "сильнейших" флотов оказалась бессильна против нескольких противокорабельных ракет "Нептун" и "Гарпун", невероятной тактики и крепкого духа украинских защитников.



Флагман Черноморского флота России после поражения противокорабельными ракетами / Фото из твиттера OSINTtechnical

Фактически с бегства россиян на Севере, обезвреживания их в море, а также остановки на Юге началась следующая фаза войны – освобождение украинских территорий.

Молниеносный удар в Харьковской области

После того, как многотысячное российское войско со своим неудачным командованием и планированием провалило все надежды на быструю победу, в Кремле решили захватить полностью хотя бы Донецкую и Луганскую области. Россияне пытались сделать это еще в начале полномасштабной войны, однако их войска не смогли продвинуться нигде, кроме части Луганщины (из-за близости к границе и невероятного нашествия врага), и Донбасса (из-за выхода на Мариуполь с крымского направления).

Однако сосредоточить удар на том или ином месте фанерные генералы из российского генштаба не могли, ведь бойцы "Азова", 36 бригады морской пехоты, пограничники и полицейские стянули на себя все свободные силы врага в Мариуполе.



Оборона Мариуполя продолжалась 86 дней. 82 из них – в полном окружении / Фото из соцсетей

И пока захватчики пытались одолеть несгибаемых воинов в окруженном городе, в Москве не могли полноценно управлять своими группировками.

Когда же гарнизон Мариуполя выполнил свою задачу, захватчики смогли перебросить под Северодонецк практически все остатки собственных подразделений. Но тактика применения своих сил у российских генералов не изменилась ни на йоту: они продолжали бросать срочников, контрактников и наемников на подготовленные позиции ВСУ. Долгие недели россияне сравнивали Северодонецк с землей десятками тысяч снарядов, пока не разрушили город почти полностью.



Во время боев за Северодонецк россияне практически полностью уничтожили город / Фото из телеграма Сергея Гайдая

Кроме того, им удалось создать угрозу окружения наших группировок в Лисичанске, из-за чего защитникам Украины пришлось отступить. Впрочем, подход стратега – генерала Валерия Залужного к борьбе с российским нашествием снова показал свою эффективность.

Россияне заплатили за почти полный выход на админграницы Луганщины непомерную цену, из-за чего утратили способность к обороне.

Враг считал, что украинская сторона будет переходить в наступление на Херсонщине, перебрасывал туда почти все свои доступные для использования подразделения, однако главный удар пришелся по ним в другом месте – на Харьковщине.

В тот момент, когда западные партнеры сдержанно сомневались в способности Украины к наступательным действиям, а в Москве ожидали удара под Херсоном, мобильные подразделения ВСУ начали разрывать россиян в Харьковской области. Небольшие группы на легкобронированной технике обходили большие города и врывались в тылы дезорганизованного врага. В местах, где удавалось добиться успеха, подразделения объединялись и образовывали плацдармы для удержания позиций.



ВСУ крайне быстро освободили Балаклею и другие города Харьковщины / Фото из соцсетей

Всего лишь за несколько дней достаточно большие группировки россиян оказались в окружении и были уничтожены, командиры убегали, оставляя сотни своих подчиненных на произвол судьбы, а силы второй и третьей линий обороны врага отступали куда угодно, чтобы не попадать под огонь ВСУ.

Так была освобождена почти вся Харьковская область. Одним глобальным ударом по врагу, который из-за потери сил на Луганщине не мог ни обеспечить переброску резервов, ни подготовиться к защите захваченных территорий.

Украина продемонстрировала всему миру, что ее армия может выбивать врага из больших городов, не разрушая их, не заходя при этом в сложные городские бои и не отправляя собственных солдат на бессмысленные лобовые штурмы.

Россияне же получили очередную оплеуху и смогли остановить продвижение наших войск только на трассе Сватово – Кременная, потеря контроля за которой поставит под вопрос серьезную вражескую группировку в Луганской области. После этого, врагу пришлось сузить все свои наступательные действия только к одному бахмутскому направлению, а также срочно объявить в России "частичную" мобилизацию. Ведь солдаты первой волны нашествия уже заканчивались, а ни одной из целей спецоперации московский фюрер не достиг.

Херсон и выход на решающие позиции

Еще одной несомненной победой Украины на фронте является освобождение Херсона и всей правобережной части области. Спецоперация, продолжавшаяся несколько месяцев, выбила почву из-под ног кремлевского старца, ведь потеря единственного захваченного большого города была еще и серьезным политическим поражением.



Артиллерия сыграла решающую роль в освобождении правобережья Херсонщины / Фото Константина и Влады Либеровых

Пытаясь блефовать с пустой рукой, Путин спешно аннексировал "отжатые" им территории. Мол, теперь Россия может использовать ядерное оружие для защиты своих границ. Шантаж не прошел, а обиженному Путину пришлось отползать в бункер.

Начиная с августа, когда Украине начали поступать первые HIMARS, российские силы изо дня в день стали оказываться в неудобных для себя обстоятельствах. Высокоточные ракеты уничтожали их склады с боеприпасами, также разрушали всю логистику. Удары по мостам через Днепр только закрепляли успех, оставляя захватчиков с пустыми желудками и стволами арты.



Регулярный "хлопок" на всех мостах уничтожил российскую логистику на западной части Херсонщины / Фото Defence Express

Обессилив врага, украинские защитники перешли к активному наступлению, перед которым россияне снова оказались бессильными. Остатки элитных подразделений были разбиты, а немотивированные мобилизованные без командования вообще не знали, для чего они здесь и что должны делать.

Так что решительные атаки на позиции захватчиков привели к очередному "жесту доброй воли". Не имея возможности поддерживать свою группировку, которая прижимается к Днепру точными ударами, российский генералитет отдал приказ на "отрицательное наступление". В "ночь длинных весел" тысячи замерзших россиян пытались форсировать реку в выбранном направлении. Многим это удалось, однако далеко не каждый россиянин смог переплыть на левый берег со стиральной машинкой в руках.



Геолокация мобильных телефонов россиян в ночь бегства из Херсона / Скриншот

Так Херсон был освобожден от россиян, а в Кремле начали готовиться к обороне Крыма. Ведь в случае продвижения ВСУ на Мелитополь и южнее – полуостров вполне может стать следующим регионом, над которым будет развеваться желто-голубой флаг.

Фактически, на этом и закончилась вторая фаза полномасштабной войны России с Украиной, поскольку в дальнейшем освобождении территории ВСУ остановили осеннее болото и недостаток бронетехники и дальнобойных средств поражения врага. Впрочем, ракетные войска, авиация и артиллерия продолжают размягчать оборону врага в Запорожье и на левобережье Херсонщины, делая его существование на оккупированной земле невозможным.



Удары по базам оккупантов в Запорожской области стали нормой / Фото из телеграма мэра Мелитополя Ивана Федорова

И если украинской стороне удастся перерезать сухопутный путь в Крым и полноценно "кошмарить" захваченный полуостров вместе с тем же мостом, долго удерживать АРК путинские варвары не смогут. И это будет выходом на решающие позиции на этом этапе войны.

Впрочем, россияне планируют отвлечь ВСУ и снова бросить своих "чмобиков" на Север, а также продолжают многомесячные лобовые штурмы в главном сражении за Донбасс на Бахмуте. И тут возникает вопрос – кто быстрее перехватит инициативу во время этой решающей фазы войны.

Ведь у нас хоть и недостаточно средств для проведения очень масштабных контрударов, но заставив врага обороняться и перебрасывать резервы на оборону, Генштаб может обезопасить Киевщину, Полесье и Волынь от удара. Россияне же наоборот способны первыми создать для нас проблемы на Севере или на другом участке фронта. И тогда реагировать на действия коварных террористов придется уже нам. Но эти события будут ждать Украину уже в 2023 году.