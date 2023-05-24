В частности, наши невероятно преданные и мощные военные Вооруженных Сил Украины ликвидировали более 200 тысяч российских захватчиков. Уже по состоянию на утро 24 мая в Украине погибли 204 760 вражеских солдат.

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Самые яркие победы Украины в мае

200 тысяч мертвых оккупантов, прорыв на Бахмутском направлении и перспектива получения F-16,

– отметили специалисты.

Они также вспомнили, что на 15 месяц борьбы за свободу Украины мы получили еще больше помощи от международных партнеров, заставили врага изрядно понервничать, уничтожив "мощный" российский "Кинжал" и давя на оккупантов под Бахмутом.

Основные победы Украины в мае 2023 года / Фото SPRAVDI

Следует отметить, что специалисты вспомнили и мощные пакеты помощи от Дании, ЕС, Всемирного банка и США. Кроме этого:

Обратите внимание! Россияне опозорились фейком, перекрутив слова главы украинской разведки Кирилла Буданова. Оккупанты заявили, что якобы украинский генерал-майор призвал физически уничтожать украинцев после деоккупации территорий, а именно – якобы "уничтожить" 3 миллиона человек в Севастополе. На самом же деле Буданов говорил о сложном этапе реинтеграции, который ждет Украину после деоккупации земель. Детальнее о том, что на самом деле сказал Буданов можно прочитать здесь.