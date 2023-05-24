В частности, наши невероятно преданные и мощные военные Вооруженных Сил Украины ликвидировали более 200 тысяч российских захватчиков. Уже по состоянию на утро 24 мая в Украине погибли 204 760 вражеских солдат.
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Самые яркие победы Украины в мае
200 тысяч мертвых оккупантов, прорыв на Бахмутском направлении и перспектива получения F-16,
– отметили специалисты.
Они также вспомнили, что на 15 месяц борьбы за свободу Украины мы получили еще больше помощи от международных партнеров, заставили врага изрядно понервничать, уничтожив "мощный" российский "Кинжал" и давя на оккупантов под Бахмутом.
Основные победы Украины в мае 2023 года / Фото SPRAVDI
Следует отметить, что специалисты вспомнили и мощные пакеты помощи от Дании, ЕС, Всемирного банка и США. Кроме этого:
- наши Силы обороны продвигаются на Бахмутском направлении;
- Верховная Рада официально признала рашизм государственной идеологией России. Также Парламентская ассамблея НАТО официально осудила рашизм;
- благодаря спутнику ICEYE, ВСУ за 6 месяцев уничтожили техники россиян на миллиарды долларов;
- над Киевом сбили вражеские "Кинжалы";
- пилоты ВСУ начинают учения на F-16.