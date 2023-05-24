Зокрема, наші неймовірно віддані та потужні військові Збройних Сил України ліквідували понад 200 тисяч російських загарбників. Вже станом на ранок 24 травня в Україні загинуло 204 760 ворожих солдатів.

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Найяскравіші перемоги України у травні

200 тисяч мертвих окупантів, прорив на Бахмутському напрямку та перспектива отримання F-16,

– зауважили фахівці.

Вони також пригадали, що на 15 місяць боротьби за свободу України ми отримали ще більше допомоги від міжнародних партнерів, змусили ворога неабияк понервувати, знищивши "могутній" російський "Кинджал" та тиснучи на окупантів під Бахмутом.

Основні перемоги України у травні 2023 року / Фото SPRAVDI

Варто зауважити, що фахівці пригадали й потужні пакети допомоги від Данії, ЄС, Світового банку та США. Окрім цього:

Зверніть увагу! Росіяни зганьбились фейком, перекрутивши слова глави української розвідки Кирила Буданова. Окупанти заявили, що нібито український генерал-майор закликав фізично знищувати українців після деокупації територій, а саме – нібито "знищити" 3 мільйони людей у Севастополі. Насправді ж Буданов говорив про складний етап реінтеграції, який чекає Україну після деокупації земель. Детальніше про те, що насправді сказав Буданов можна прочитати тут.