Россия в отчаянии: Подоляк рассказал, какими действиями ВСУ шокировали партнеров и врага

По словам Андрея Ермака, Украина уже прошла около 70% своего пути к победе над агрессором. Комментируя эти слова, его советник отметил, что обозреватели часто пренебрегают украинскими успехами, оценивая ситуацию на поле боя.

Об этом 24 Каналу рассказал Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента Украины. Он призвал помнить о целях борьбы против агрессора и, не подвергаясь печали, работать на победу.

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Украина удивляет мир своими успехами

По мнению Подоляка, сегодня, со стратегической точки зрения, Россия находится в обороне, пытаясь защитить то, что она уже оккупировала забрала. В то же время у врага нет достаточного количества ресурсов для того, чтобы доминировать над Украиной на поле боя.

Россия не продвигается вперед и не продвинется. Россия понимает, что у нее нет ресурса для захвата всей Украины. (...) Она нас ненавидит и потому атакует гражданское население (...), находясь в обороне,

– отметил чиновник.

Украина же постепенно вытесняет со своей территории оккупационные войска страны, которая еще вчера доминировала в глобальном политическом пространстве, и, используя шантаж в своей внешней политике, навязывала Украине и миру правила, по которым определялась мировая безопасность. Сегодня Силы обороны системно уничтожают репутацию этой страны.

"Мы полностью уничтожили доминирование России в Черном море, и она сбежала своим расхваленным черноморским флотом на новороссийские базы (из-за угрозы стать мишенью для ВСУ – 24 Канал). Украина создала альтернативный зерновой коридор и активно использует его, транспортируя им большое количество зерна. Также мы постепенно разоружаем полуостров Крым, открывая там небо и уничтожая российские С-400 "Триумф" вместе со средствами РЭБ. Это позволяет нам активно отрабатывать по ресурсной базе (агрессора – 24 Канал), через которую идет обеспечение всей оккупационной армии по линии фронта. Это достаточно весомо, и это шокировало наших партнеров", – перечислил успехи Украины Подоляк.

Михаил Подоляк об успехах Сил обороны: смотрите видео

Кроме того, Украина сегодня продолжает давить на Россию на ряде направлений, несмотря на отсутствие авиации и достаточного количества дальнобойных ракет. Для того чтобы отвлечь Силы обороны от наступательных операций, Россия пытается контратаковать на Авдеевском, Бахмутском и Лиманском направлениях, но чиновник называет их "жестами отчаяния".

Он подчеркнул, что, несмотря на непростые для всех украинцев времена, не стоит забывать, как далеко зашла Украина в борьбе с агрессором, и что государство готово довести это дело до правильного финала – выхода на границы 1991 года.

О чем сообщают Силы обороны