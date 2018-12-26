Победы "Днепра", "Черкасских Обезьян" и "Политехника": обзор матчей 1/4 Кубка Украины

Харьковский "Политехник" одержал уверенную победу над южненским "Химиком" в матче 1/4 финала Кубка Украины. Также "Днепр" победил "Запорожье", а "Черкасские Обезьяны" одолели "Киев-Баскет.

"Политехник" – "Химик" 87:72 (23:13, 19:24, 16:17, 29:18)

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"Политехник" вчистую выиграл старт матча: команда Владимира Коваля продемонстрировала хорошую защиту, пропустив в дебютной четверти лишь 13 очков и получив 10 очков преимущества. Однако во второй десятиминутке "Химику" удалось улучшить свои бросковые показатели, к тому же команда Виталия Степановского начала играть агрессивнее, пробив вдвое больше штрафных соперника. Южненцы проснулись в нападении и, набрав 24 балла за четверть, сократили отставание до 5 очков.

Во второй половине игры гости имели солидное преимущество на подборах, но при этом вдвое больше соперника теряли мяч и не смогли удержать американское трио харьковчан и Станислава Завадского. Именно этот квартет вел игру хозяев в нападении, в то время как у южненцев как всегда результативно играли Эдвин и Джонс.

Но после намека на камбэк от "Химика" в третьей четверти, в четвертой "Политехник" снова взял игру в свои руки. Команда Коваля при отсутствии Сергея Павлова в составе соперника раз за разом набирала очки из краски, настреляв в итоге 29 баллов за десятиминутку, и в итоге довела финальное преимущество до максимальных 15 очков.

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Харьковчане выиграли у южненцев первый раунд четвертьфинального противостояния со счетом 87:72, пойдя на новогоднюю паузу с хорошим настроем и солидными шансами на выход в Финал четырех. К тому же эта победа стала первой для "Политехника" над "Химиком" в этом сезоне.

Ответный матч команды сыграют уже в Южном 5 января.

"Запорожье" – "Днепр" 70:73 (19:11, 18:18, 11:23, 22:21)

Запорожцы удачнее начали матч, уверенно выиграв стартовую четверть. Команда Плеханова отработала в защите, позволив сопернику набрать лишь 11 очков за четверть. Во второй десятиминутке преимущество хозяев на отрезке достигло максимальных 12 очков, но Мишула двумя точными дальними не позволил сопернику сбежать далеко. У запорожцев тем временем отлично начал матч Мироненко, который уже за первую половину реализовал 4 из 5 трехочковых. Хозяева играли агрессивнее и энергичнее, а "Днепру" в краске явно не хватало не только Тимофеенко, а и Фесенко, который этот матч пропускал.

Во второй половине команды все больше начали напоминать о том, почему этот матч имеет статус дерби. Игра стала более жесткой и контактной, и при таких условиях комфортнее себя на паркете чувствовал "Днепр", который, проигрывая по ходу матча 12 очков, сумел не только вернуться в игру, но и на старте заключительной четверти получить 6 очков преимущества.

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Несколько раз лидер матча менялся в течение заключительной четверти, а определился его победитель в последней атаке. Александр Мишула взялся решать ситуацию при равном счете и когда, казалось бы, потерял все шансы на нормальную атаку, сделал просто фантастический бросок. Защитник "Днепра", оказавшись в итоге дабл-тима в ловушке, метров с девяти выбросил мяч в сторону кольца и от щита попал победный трехочковый. "Днепр" таки дожал "Запорожье" в невероятно напряженной игре, получив больше психологическое, чем игровое преимущество перед вторым матчем – 73:70 в пользу гостей. Мишула, кстати, реализовал 9 из 17 трехочковых и стал самым результативным игроком матча с 28 очками в активе. У запорожцев после большого перерыва включился Киндал Хилл, который в итоге набрал 17 очков и сделал 9 подборов.

Ответный матч команды сыграют 5 января уже в Днепре.

"Черкасские Обезьяны" – "Киев-Баскет" 109:91 (28:13, 20:32, 30:23, 31:23)

Новичок "Киев-Баскета" Нванкво выиграл спорный мяч и сразу погнал свою команду вперед, однако другой новичок киевлян Латкович заработал фол в атаке, и владение перешло к хозяевам.

Открыл счет в матче собственным дальним выстрелом снайпер "обезьян" Руслан Отверченко, на что вышеупомянутый Латкович ответил двумя со средней дистанции. Однако, после нескольких минут равной борьбы, крайне мотивированные черкащане ушли в отрыв: два балла от Чумакова, три от капитана Кольченко и еще два от молодого Ткаченко обеспечили хозяевам отрыв от соперника уже на старте игры, а после очередного попадания от все того же Ткаченко разница в счете достигла 11 баллов, на что наставник гостей Евгений Мурзин отреагировал тайм-аутом. Однако это гостям не помогло: жители продолжили бомбить кольцо соперника со всех возможных позиций, а мощный постер-данк от Ивана Ткаченко после перехвата Янга и вообще поднял на ноги всех зрителей в ПС "Строитель". Совершился стартовый период при счете 28:13.

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Однако во второй четверти киевлянам удалось перевернуть все с ног на голову: в этой десятиминутке уже они выглядели сильнее домашней команды, а после результативного отрезка от Крика и Петрова уже Максим Михельсон был вынужден брать свою первую минуту в четверти. Но это команде хозяев не помогло и по итогам четверти Крик и компания отыграли у черкасской команды 12 из общих 15 баллов разницы. После первой половины счет был 48:45.

Вторая половина игры началась с бомбардировки кольца гостей Отверченко и Ткаченко, которые меньше чем за минуту увеличили разницу в счете на 6 баллов. После этого "Киев-Баскет" усилиями Мориса Крика сумел несколько сократить разницу, но ненадолго. В последней десятиминутке хозяева паркета снова были безудержными. Высокий процент реализации дальних, эффектные проходы под кольцо и, наконец, удачная игра всех без исключения легионеров "Обезьян" не оставила шансов подопечным Евгения Мурзина. Так, "Обезьяны", без сомнения, выдали лучший матч сезона и ярко выиграли "Киев-Баскет".

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