"Побратимы" стали убийцами, – Зеленский призвал мэров США разорвать связи с городами России

Десятки американских городов имеют так называемый статус "побратима" с российскими. Владимир Зеленский призвал Штаты отказаться от этого.

Тиранам нельзя разрешать пользоваться связями со свободным миром. Об этом украинский президент сказал во время онлайн-выступления на конференции мэров США.

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Города-побратимы России и США

Чикаго и Москва,

Джексонвилл и Мурманск,

Сан-Диего и Владивосток,

Олбани и Тула и другие.

Зеленский отметил, что американцам эти связи не дают практически ничего. В то же время, Кремлю они позволяют говорить, что она даже после начала полномасштабной войны, их не изолировали.

Прошу, пожалуйста, не разрешайте тем, кто стал убийцами, называть вас своими собратьями. Помогайте Украине, участвуйте в восстановлении наших городов и общин, освобожденных от оккупантов,

– подчеркнул Зеленский.

Он призвал американских мэров делать все, чтобы давление на Россию увеличивалось.

"Не помогайте ей оправдывать себя. Не сохраняйте связи с ней", – подчеркнул глава государства.

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Как США поддерживают Украину в войне: последние новости

Американское киберкомандование провело ряд наступательных операций для поддержки Украины. Известно только, что хакерское подразделение провело наступательные, оборонные и информационные операции. Больше деталей не сообщают. Кстати, в США не считают, что это противоречит обещаниям президента Джозефа Байдена не вступать в прямое военное взаимодействие с Россией.

США предоставляют Украине мощные ракетные установки HIMARS. По словам военного эксперта Олега Жданова, они помогут нашим военным выровнять ситуацию в Северодонецке. Эти установки могут бить с дальностью от 2 до 500 км. В США не против, чтобы Украина запускала их на территорию России . Однако Зеленский заверил, что ВСУ будут использовать HIMARS только для освобождения своих территорий.

11 пакет военной помощи от США также будет предусматривать предоставление Украине Javelin, вертолетов, противотанкового вооружения, боеприпасов к гаубицам и т.д. Общая стоимость вооружения составляет 700 миллионов долларов.

Представитель США в ОБСЕ Майкл Карпентер подверг критике россиян на заседании Постоянного совета организации. Дипломат подчеркнул, что армия государства-агрессорки использует средневековые тактики ведения войны. По его словам, лишь средневековыми тенденциями можно объяснить такое количество новостей о казнях, принудительных депортациях, изнасилованиях, "фильтрационных" лагерях и разрушениях.

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