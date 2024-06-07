Война меняется, враг совершенствуется: комбат сказал, почему постоянно открывают сборы на дроны

Каждый день те или иные бригады открывают сборы на дроны. Определенное количество военные получают из-за рубежа, несколько производят украинские предприятия, а иногда их покупают волонтеры благодаря донатам украинцев. Беспилотные авиационные средства – это расходный материал на войне.

Когда Украина достигнет паритета, какие имеет собственные разработки, как Россия похитила чертежи "Ланцета" и почему на фронте постоянно нужны дроны – в эфире 24 Канала подробно объяснил командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко.

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Почему на фронте всегда необходимы дроны

Комбат рассказал, что украинские военные получают разведывательные средства типа Крыло в рамках военной помощи и через контракты из-за рубежа, также их изготавливают частные компании внутри Украины и поставляют ВСУ по государственному заказу.

Если производить в паритете с противником одинаковое количество, будем терять больше. Поскольку у россиян сильно развиты средства радиоэлектронной разведки и борьбы, средства огневого воздействия и противовоздушная оборона.

Статистически мы теряем больше бортов, чем они. Из-за промедления получения западной помощи от наших партнеров у нас был жесткий недостаток в боеприпасах и противовоздушных средствах в целом,

– подчеркнул Федоренко.

"Сейчас эта ситуация несколько исправляется, но здесь противник имеет преимущество. Он активно развивал эту отрасль с 2014 года, готовясь к полномасштабной войне против Украины. Так или иначе мы пытаемся догонять противника", – добавил он.

Когда Украина достигнет паритета

По словам военного, россияне теперь уже также имеют беспилотники типа Крыло – "Ланцеты". В свое время оккупанты похитили инженеров и документы на эту разработку из украинских государственных предприятий. После чего враг перенес чертежи в реализацию и сейчас проводит модернизацию.

По состоянию на лето 2023 года в Силах обороны не было аналогов или мощных средств типа Крыло, которые могут преодолевать большое расстояние и наносить удары по противнику не менее, чем они по нам, пользуясь "Ланцетами".

На текущий момент этих средств стало намного больше с различными типами управления и применения. Изыскивается то устройство, которое будет лучшим – для этого нужно время. Однако Украина на стадии, когда начинает двигаться с точки зрения догоняющего противника и обеспечения паритета в ближайшем будущем.

На паритет, я так рассчитываю, мы сможем выйти где-то ориентировочно через девять месяцев, возможно, год,

– предположил командир батальона ударных БпАК "Ахиллес".

О соотношении количества дронов

Федоренко объяснил, что дроны Mavic 3T, на которые собирают украинцы, "живут" на приоритетных направлениях, где идут тяжелые бои, не более одной недели. В то же время противник имеет возможность закупать их из Китая прямыми партиями по завышенной цене, это для них не проблема. И у россиян их больше – если в ВСУ только один такой дрон, то у россиян два-три.

В начале 2023 года этими средствами противник не умел умело пилотировать, только отдельные группы этим пользовались. Учитывая опыт Сил обороны Украины, оккупанты переняли их тактику применения. Теперь используют зеркально как наши воины – и разведку, и сброс боеприпасов. Вражеское противодействие плюс-минус также тождественно украинскому.

Если говорить о FPV дронах, Силы обороны пилотируют лучше – как дневными, так и ночными. Но противник учитывая доступ к китайским комплектующим и безграничное количество денег, которые тратятся на войну против Украины, имеет их больше. Где-то ориентировочно 1:5, все зависит от направления. На некоторых направлениях может быть 1:2 или 1:3,

– отметил "Ахиллес".

В производстве каких БпЛА Украина эксклюзивна

Юрий Федоренко также рассказал, что россияне прозвали украинские ночные бомберы "Бабой Ягой" – это гордость Украины и исключительно наша разработка. Их изготавливают многие компании и есть различные модификации. Противник подобных средств нет.

Бомберы наносят мощные удары по позициям врага, жжет его легкобронированную технику, дополнительно поражает пехотные подразделения и занимается обеспечением гуманитарных миссий. То есть подвозит на передовые позиции провизию, боеприпасы и медикаменты. С каждым днем производство "Бабы Яги" масштабируется. Воины надеются, что уровень государственного заказа будет только увеличиваться.

Должны понимать, что противник, к большому сожалению, преобладает нас на ряде направлений. В то же время на некоторых направлениях мы эксклюзивными, и имеем преимущество над врагом. Во всем остальном постоянно идет технологическая война и борьба, в которой Украина отстает по количеству, но точно не по качеству,

– констатировал комбат ударных БпАК "Ахиллес".

Использование дронов на войне