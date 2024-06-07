Коли Україна досягне паритету, які має власні розробки, як Росія викрала креслення "Ланцету" та чому на фронті постійно потрібні дрони – в етері 24 Каналу детально пояснив командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко.

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Чому на фронті завжди необхідні дрони

Комбат розповів, що українські військові отримують розвідувальні засоби типу Крило у межах військової допомоги та через контракти з-за кордону, також їх виготовляють приватні компанії всередині України та поставляють ЗСУ за державним замовленням.

Якщо виробляти в паритеті з противником однакову кількість, втрачатимемо більше. Оскільки у росіян сильно розвинені засоби радіоелектронної розвідки та боротьби, засоби вогневого впливу та протиповітряна оборона.

Статистично ми втрачаємо більше бортів, ніж вони. Через зволікання отримання західної допомоги від наших партнерів у нас був жорсткий брак в боєприпасах і протиповітряних засобах загалом,

– наголосив Федоренко.

"Зараз ця ситуація дещо виправляється, але тут противник має перевагу. Він активно розвивав цю галузь з 2014 року, готуючись до повномасштабної війни проти України. Так чи інакше ми намагаємося наздоганяти противника", – додав він.

Коли Україна досягне паритету

За словами військового, росіяни тепер уже також мають безпілотники типу Крило – "Ланцети". Свого часу окупанти викрали інженерів і документи на цю розробку з українських державних підприємств. Після чого ворог переніс креслення у реалізацію та зараз проводить модернізацію.

Станом на літо 2023 року в Силах оборони не було аналогів або потужних засобів типу Крило, які можуть долати велику відстань та завдавати ударів по противнику не менше, ніж вони по нас, користуючись "Ланцетами".

На поточний момент цих засобів стало набагато більше з різними типами управління та застосування. Вишукується той пристрій, який буде найкращим – для цього потрібний час. Проте Україна на стадії, коли починає рухатися з погляду наздоганяння противника та забезпечення паритету у близькому майбутньому.

На паритет, я так розраховую, ми зможемо вийти десь орієнтовно за дев'ять місяців, можливо, рік,

– припустив командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес".

Про співвідношення кількості дронів

Федоренко пояснив, що дрони Mavic 3T, на які збирають українці, "живуть" на пріоритетних напрямках, де йдуть важкі бої, не більше ніж один тиждень. Водночас противник має можливість закуповувати їх з Китаю прямими партіями за завищеною ціною, це для них не проблема. І у росіян їх більше – якщо в ЗСУ лише один такий дрон, то у росіян два-три.

На початку 2023 року цими засобами противник не вмів вправно пілотувати, лише окремі групи цим користувалися. Враховуючи досвід Сил оборони України, окупанти перейняли їхню тактику застосування. Натепер використовують дзеркально як наші воїни – і розвідку, і скидання боєприпасів. Ворожа протидія плюс-мінус також тотожна українській.

Якщо казати про FPV дрони, Сили оборони пілотують краще – як денними, так і нічними. Але противник з огляду на доступ до китайських комплектувальників і безмежну кількість грошей, які витрачаються на війну проти України, має їх більше. Десь орієнтовно 1:5, все залежить від напрямку. На деяких напрямках може бути 1:2 чи 1:3,

– зазначив "Ахіллес".

У виробництві яких БпЛА Україна ексклюзивна

Юрій Федоренко також розповів, що росіяни прозвали українські нічні бомбери "Бабою Ягою" – це гордість України та винятково наша розробка. Їх виготовляють багато компаній та є різні модифікації. Противник подібних засобів немає.

Бомбери завдають потужних ударів по позиціях ворога, палить його легкоброньовану техніку, додатково уражає піхотні підрозділи та займається забезпеченням гуманітарних місій. Тобто підвозить на передові позиції провізію, боєприпаси та медикаменти. З кожним днем виробництво "Баби Яги" масштабується. Воїни сподіваються, що рівень державного замовлення тільки збільшуватиметься.

Маємо розуміти, що противник, на превеликий жаль, переважає нас на низці напрямків. Водночас на деяких напрямках є ми ексклюзивними, і маємо перевагу над ворогом. В усьому іншому постійно йде технологічна війна та боротьба, в якій Україна відстає за кількістю, але точно не за якістю,

– констатував комбат ударних БпАК "Ахіллес".

Використання дронів на війні