Политтехнолог Тарас Загородний в эфире 24 Канала напомнил, что Владимир Путин лично говорил о необходимости захвата по меньшей мере четырех областей Украины. По его мнению, слова турецкого министра не соответствуют действительности.

Смотрите также Зеленский назвал 5 стран, которые готовы принять мирные переговоры России и Украины

Что может означать заявление Фидана?

Более того, российский диктатор никоим образом не комментировал это заявление и нигде лично не упоминал о готовности пойти на такие "уступки".

Перевожу дипломатично: мы очень не хотим попадать под санкции, в частности Дональда Трампа, и в дальнейшем хотим покупать российскую нефть. Поэтому придумываем разные условия, разные уступки Путина,

– сказал Тарас Загородний.

Он добавил, что в "переводе" эта фраза Фидана намекает на то, что Украина должна была бы отдать Донецкую область. Также он отметил, что для Путина базовым является то, что он сам публично озвучил. Заявление же из Турции скорее напоминает пересказ слов спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

Важно! Летом 2025 года ЕС принял 18-й пакет санкций против России, а Белый дом ввел вторичные санкции в отношении стран, которые покупают российскую нефть. Эти ограничения существенно бьют по карману Кремля. В то же время Россия все еще находит способы торговать в обход санкций.

Загородний убежден, что Россия не планирует отступать от своих предыдущих заявлений о необходимости контроля над четырьмя областями Украины. Вряд ли Путин откажется от своих публичных слов по этому поводу.

Что известно об импорте российской нефти в Турцию?