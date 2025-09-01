Політтехнолог Тарас Загородній в ефірі 24 Каналу нагадав, що Володимир Путін особисто говорив про необхідність захоплення щонайменше чотирьох областей України. На його думку, слова турецького міністра не відповідають дійсності.

Що може означати заява Фідана?

Ба більше, російський диктатор жодним чином не коментував цієї заяви і ніде особисто не згадував про готовність піти на такі "поступки".

Перекладаю дипломатично: ми дуже не хочемо потрапляти під санкції, зокрема Дональда Трампа, й надалі хочемо купувати російську нафту. Тому вигадуємо різні умови, різні поступки Путіна,

– сказав Тарас Загородній.

Він додав, що у "перекладі" ця фраза Фідана натякає на те, що Україна мала б віддати Донецьку область. Також він зазначив, що для Путіна базовим є те, що він сам публічно озвучив. Заява ж із Туреччини радше нагадує переказ слів спецпосланника президента США Стіва Віткоффа.

Важливо! Влітку 2025 року ЄС ухвалив 18-й пакет санкцій проти Росії, а Білий дім запровадив вторинні санкції щодо країн, які купують російську нафту. Ці обмеження суттєво б’ють по кишені Кремля. Водночас Росія все ще знаходить способи торгувати в обхід санкцій.

Загородній переконаний, що Росія не планує відступати від своїх попередніх заяв про необхідність контролю над чотирма областями України. Навряд чи Путін відмовиться від своїх публічних слів щодо цього.

Що відомо про імпорт російської нафти до Туреччини?