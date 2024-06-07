Это не эскалация: Макрон объяснил, почему Франция решила направить инструкторов в Украину
Эммануэль Макрон считает, что отправка французских инструкторов на территорию Украины не является эскалацией. Он подчеркнул, что такие действия являются вполне легитимными.
Об этом президент Франции заявил на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским. Он также добавил, что вопрос о французских инструкторах в Украине обсуждали и раньше, передает 24 Канал.
Интересно Макрон не боится Путина: сколько бомбардировщиков Mirage 2000 может получить Украина
Почему Франция направила инструкторов в Украину
Макрон отметил, что еще в феврале 2024 года во время встречи Владимир Зеленский и министр обороны Умеров очень четко выразили, какие потребности есть у Украины. Президент Франции объяснил, что сейчас в Украине мобилизуют очень много людей, а их – нужно обучать. Именно поэтому и было принято решение отправить французских инструкторов на территорию нашего государства.
Гораздо эффективнее и практичнее обучать этих людей на украинской территории. Это легитимный запрос. Мы не воюем с Россией и не хотим эскалации, но мы хотим, сделать все возможное, чтобы помочь Украине давать отпор врагу. Поэтому, когда Украина просит у нас обучение своих мобилизованных на собственной суверенной территории, это не эскалация,
– подчеркнул Макрон.
Президент Франции добавил, что это не отправка своих военных или солдат ЕС на линию фронта. Отправку французских инструкторов Макрон считает лишь признанием суверенитета украинских территорий.
"Почему мы должны подчиняться России, которая может решить, что мы не имеем права отправить инструкторов или открыть там предприятия? Мы не согласны с этими красными линиями, и мы не согласны с такими нарративами", – добавил президент Франции.
Французские инструкторы в Украине – это более короткий путь к обучению
Зеленский впоследствии заявил, что Украина поддерживает инициативу Макрона по отправке инструкторов в Украину. Он также добавил, что такие действия просто "сокращают путь" к обучению.
В чем сюрприз? В том, что страны НАТО и ЕС обучали наших военных на своих территориях? Разница в том, что это более короткий и практичный путь. Поэтому я благодарен за эту инициативу,
– заявил президент Украины.
Инструкторы из Франции в Украине: последние новости
- Макрон заявил, что Франция хочет подготовить бригаду для ВСУ. Впрочем, говорится не о французских военных, а об инструкторах, которые помогут подготовить и обучить мобилизованных.
- В феврале 2024 года Макрон также высказывался о возможности отправить военных НАТО в Украину. Однако об этом пока не говорится.
- Издание Politico также писало, что во время недавнего телефонного разговора с президентом Джо Байденом президент Франции Эммануэль Макрон предложил отправить западные войска в Украину для обучения украинских военных в зоне боевых действий. Впрочем, президент США выразил обеспокоенность, что такой шаг может стать эскалацией.
- В то же время у россиян уже началась настоящая истерика. Традиционно путинские приспешники угрожают наносить ответные удары, а также жалуются о нарушении "красных линий".