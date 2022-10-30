Точно не Германия: кто может помочь Украине поставками бронетехники

Новый посол Украины в Германии Алексей Макеев убеждает, что Берлин решится на поставку бронированной техники. Однако Германия может не поставлять танки, пока этого не делают США.

Если даже Германия захочет поставлять Украине танки, то их не будет в значительном количестве. Об этом для 24 каналу рассказал Олег Катков – военный аналитик, журналист Defense Express.

К теме ВСУ тоже уже используют дроны-камикадзе, – Воздушные силы

"Банальная ситуация – на весь Бундесвер 250 танков Leopard 2. Представим, что они передали 10%. Это 25 танков. И сказать, что это огромная поставка в размере даже одного танкового батальона, крайне сложно", – отметил военный аналитик.

В мире дефицит вооружения

Катков рассказал, что Leopard очень хороший танк – он более чем современный, но все зависит от модернизации. По словам эксперта, был случай с Leopard 2A4, который Испания хотела передать, а затем оказалось, что один из танков был 20 лет на консервации и несет большую угрозу для экипажа, чем для врага.

На мой взгляд, единственным реальным источником бронетехники, если мы говорим о танках, являются США. Эта страна может позволить себе передать сотни единиц в течение года. У них есть танки в запасе и развернута действующая система, которая занимается восстановлением и модернизацией,

– сказал Катков.

Он добавил, что другая тема – это, сколько танков вообще могут отправить. У Украины есть ориентир. Например, США обязались передать для Польши 120 Abrams.

"Мы снова не говорим о тысячах этих машин. Опираемся исключительно на то, что в мире есть определенный дефицит вооружения", – подчеркнул Катков.

Обратите внимание – Катков о поставках танков в Украину: смотрите видео

Военная помощь для Украины: последние новости