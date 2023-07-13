Сейчас не время: Писториус удивил объяснением, почему Германия не дает Украине ракеты Taurus
В Германии заявили, что солидарны с США по передаче Украине дальнобойные ракеты. Берлин, как и Вашингтон, пока не планируют давать Украине дальнобойные ракеты, хотя на этот шаг уже пошли Великобритания и Франция.
На полях саммита НАТО стало известно, что Франция передаст Украине ракеты SCALP – аналог Storm Shadow. Германия тоже имеет свой аналог, в частности ракеты Taurus с дальностью 500 километров. Глава Минобороны Германии Борис Писториус в интервью 24 Каналу заявил, что Берлин не намерен менять свою позицию по передаче Taurus.
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Берлин не планирует менять позицию по передаче ракет
Комментируя решение Франции и Британии предоставить Украине дальнобойные ракеты, он сказал, что это "их суверенное решение".
Если отдельные партнеры делают это (передают дальнобойные ракеты – 24 Канал), то это их суверенное решение. Мы не намерены менять свою позицию,
– подчеркнул Писториус в кулуарах саммита НАТО в Вильнюсе.
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Он отметил, что Германию не должны критиковать за эту позицию, поскольку ФРГ – второй по значимости союзник Украины.
"Без нас противовоздушная оборона Украины была бы вообще немыслима", – подчеркнул министр.Обратите внимание. На саммите НАТО Германия объявила о передаче Украине еще двух ЗРК Patriot, способных сбивать ракеты "Кинжал" и "Искандер-М".
Также Писториус объяснил, почему Германия не будет давать дальнобойные ракеты Украине. Из его слов можно сделать предположение, что в Берлине опасаются, что Украина использует ракеты для ударов по территории России.
Потому что это оружие, которое может достигать очень далеко в глубь российской территории. И, кстати, мы разделяем мнение американцев, что сейчас не время для поставки такого оружия,
– сказал он.
Что в Германии говорят о передаче Украине ракет Taurus
- По данным СМИ, Украина якобы официально обращалась к Германии с просьбой предоставить крылатые ракеты Taurus. В самой Германии ведутся дискуссии, стоит ли передавать Украине крылатые ракеты Taurus.
- В оппозиционном правительству Олафа Шольца Христианско-демократическом союзе (ХДС) высказались в пользу снабжение немецких ракет Киеву.
- В июне Писториус тоже отверг возможность поставки Украине ракет Taurus в ближайшей перспективе. В то же время, он отметил, что Берлин доверяет Киеву, который уверяет, что не будет применять западное оружие для ударов по территории России.