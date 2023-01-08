"Недостаточный вампир": почему Гиркин активно критикует Путин

В последнее время террорист Игорь Гиркин изрядно критикует президента Владимира Путина. Это свидетельствует о том, что в России есть довольно большое количество людей, которые значительно правее, чем сам Путин.

Они искренне хотят войны и давно ее готовили – наперегонки с диктатором и гораздо быстрее, чем он сам до этого созревал. Об этом 24 канала рассказал российский оппозиционный журналист, редактор The Insider Тимур Олевский.

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Диктатор недостаточно кровожадный

Как отмечает журналист, Путин идет за ощущениями того, чего хочет народ. Ему нужно только одно – сохранить свою власть. "Это его основная цель, мне кажется, других принципиальных целей у него в жизни нет. Он почувствовал, что среди людей, которые хотят войны, существует очень серьезный запрос на то, чтобы она произошла", – отмечает Олевский.

Речь идет о людях типа Игоря Гиркина и сумасшедшей певицы Юлии Чичериной, генералах вооруженных сил России, идеологах, которые мечтали об этой войне и приближавших ее с 2014 года. Сегодня они разочарованы неудачами.

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"Было понятно изначально: когда война заглохнет, Путин попытается проиграть, будет понятно, что он не приносит победу, потому что недостаточно кровожаден, недостаточно умел или любой другой. Именно они будут настоящей российской оппозицией Путину", – убежден редактор The Insider.

Либеральная оппозиция, говорит он, миролюбива. Это не те люди, которые идут на улицы, чтобы убивать.

А оппозиция, что правее Путина, это именно кровожадные люди, которые убивать просто мечтали. Именно они очень недовольны Путиным не потому, что он не демократ, а потому, что он недостаточно "упырь", по их мнению,

– отмечает Олевский.

Эта оппозиция сейчас поднимает голову и четко говорит: "Путин не наш вождь, потому что наш вождь уже взял бы Киев".

Интересно, что будет дальше в связи с тем, что эти люди появляются, и они будут говорить. В определенный момент это станет проблемой для Путина,

– уверяет российский оппозиционный журналист.

В конце концов кремлевский диктатор поймет: эти люди угрожают его власти, за которую он так держится.

"Сможет ли он с ними справиться в этот момент? И не случится ли так, что ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина будет расправляться с Горкиным? Этого мы не знаем. Но я могу легко предположить такой вариант развития событий в ближайшее время", – резюмировал Тимур Олевский.

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