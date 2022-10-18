Киевлян предупредили, что из крана будет течь мутная вода: в каких районах

18 октября 2022 , 22:10
Читати новину українською

Источник:

Киевводоканал

Оккупанты продолжают атаковать критическую инфраструктуру. Поэтому у киевлян проблемы с водоснабжением.

Об этом 18 октября сообщили в Киевводоканале. В пиковые часы потребления прогнозируют повышение мутности водопроводной воды.

К теме Всего за 7 часов: энергоснабжение в Киеве смогли полностью восстановить

"Особенно это касается Шевченковского, Соломенского и Святошинского районов", – отметили в Киевводоканале.

Совет для киевлян

Из-за ухудшения качества воды жителей столицы просят не использовать водопроводную воду в качестве питьевой. Она подходит для санитарно-гигиенических нужд.

По прогнозам специалистов, утром 19 октября ситуация должна стабилизироваться, и все показатели качества воды придут в норму,
– отметили в водоканале.

Обратите внимание – россияне атаковали Киев дронами-камикадзе: смотрите видео

Что происходит в столице: последние новости

  • Утром 18 октября российские оккупанты ударили по критической инфраструктуре Киева. Часть города осталась без воды и света.
  • Под завалами спасатели обнаружили тела трех человек. Они являлись работниками одного из объектов критической инфраструктуры.
  • Столица 17 октября страдала от атаки иранскими дронами-камикадзе. Один из беспилотников врезался в здание Шевченковского района. Там погибли 5 человек.

Автор: Марія Масюк