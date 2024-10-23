Почему Китай избегает комментариев об участии КНДР в войне на стороне России

Информация о подготовке участия военных из Северной Кореи в войне в Украине находит все больше подтверждений. Впрочем Китай, который заявляет о непоколебимой дружбе с Россией, никак не комментирует участие войск КНДР на украинском фронте.

Все потому, что КНР также является стороной этого процесса, рассказал 24 Каналу президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов, отметив, что комментировать публично этот вопрос в Китае вряд ли будут.

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"Китай поддерживает Россию"

На одном из брифингов МИД Китая журналисты несколько раз прямо спрашивали, что думают в Пекине об участии КНДР в войне России с Украиной. Однако никакого ответа от спикера МИД не было.

Китай за этим стоит. В течение середины октября в Пекине постоянно присутствовал министр обороны России Андрей Белоусов. Поэтому очевидно, что все эти процессы между собой согласованы, Китай все это поддерживает,

– заявил Артур Харитонов.

По словам президента ОО "Либерально-демократическая инициатива Украины", Китай является одним из главных симпатиков стратегического договора между Россией и КНДР. В Пекине уверены, что это укрепляет безопасность в регионе.

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"В ближайшие дни Россия ратифицирует этот договор, и вероятно именно с того момента может начаться применение северокорейцев против Украины. Но следует понимать, что и на это есть согласие Китая", – отметил Артур Харитонов.

Напомним, лидер КНР Си Цзиньпин собирается лично принять участие в саммите БРИКС, который состоится в российской Казани. Так глава компартии Китая стремится засвидетельствовать России свою поддержку. В то же время эксперты называют такой шаг преследованием собственных интересов.