Китай устал от неадекватности России: политолог назвал 3 причины смены позиции Пекина

В Саудовской Аравии 5 – 6 августа состоялся саммит по обсуждению украинской формулы мира. Участие в обсуждении принял представитель Китая, что явилось прорывным результатом встречи.

Политолог Игорь Рейтерович сказал 24 Каналу, что позиция Пекина по поводу войны в Украине трансформируется. Однако он отметил, что Китай не изменил свою позицию кардинально и даже во время этой встречи китайская делегация говорила, что имеет свой план, что все равно нужно будет думать о привлечении России к этим переговорам. Однако некоторые изменения есть.

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Сигнал России

В первую очередь, представители Пекина были на встрече, где обсуждали украинскую формулу мира. Более того, они заявили, что будут участвовать в дальнейших встречах. То есть, Китай планирует занимать проактивную позицию по отработке ключевых постулатов завершения российско-украинской войны и построения новой архитектуры международной безопасности.

Существует три причины, которые обусловили изменение позиции Китая:

Китай понял, что могут договориться без его участия. Украина получит поддержку своей формулы мира, она будет представлена и значительное количество развитых стран ее поддержат. Китай же останется в стороне и тогда о глобальных амбициях можно забыть;

Интересующие Китай вопросы, в частности, возобновление зернового соглашения сейчас сознательно блокируются Россией. Пекин ищет дополнительные средства воздействия на Москву для продления сделки. Или будет отработана альтернативная версия о чем говорили в Джидде. Китай к ней также был причастен и сумел представить свои сугубо экономические интересы;

Руководство Китая поняло, что никакой уверенности, когда и как закончится война с позиции именно России, пока нет. Москва дает Пекину обещания, которые постоянно нарушает.

Кроме того, что россияне не предупредили Китай о начале полномасштабного вторжения, они сказали, что через три дня – неделю все будет решено. Затем это превратилось в несколько месяцев. Сейчас Россия игнорирует и не говорит, когда это закончится вообще. Это создает элемент серьезной стратегической нестабильности.

Почему Китай решил принять участие в саммите в Саудовской Аравии: смотрите видео

Для Китая это крайне плохая ситуация, ведь он хочет уверенности, понимания, как будет развиваться ситуация для того, чтобы внедрять в жизнь свои дальновидные планы. В отличие от России, Китай планирует на десятилетие вперед. Это также подталкивает китайскую сторону к более активному участию в происходящих сейчас консультациях.

"Это неявный сигнал в сторону России, что даже такие страны как Китай устали от вашей неадекватности и нерациональности", – отметил Рейтерович.

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