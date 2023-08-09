Політолог Ігор Рейтерович сказав 24 Каналу, що позиція Пекіну щодо війни в Україні трансформується. Проте він зауважив, що Китай не змінив свою позицію кардинально й навіть під час цієї зустрічі китайська делегація говорила, що має свій план, що однаково треба буде думати про залучення Росії до цих перемовин. Однак деякі зміни є.

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Сигнал Росії

Насамперед представники Пекіна були на зустрічі, де обговорювали українську формулу миру. Ба більше, вони заявили, що будуть брати участь у подальших зустрічах. Тобто Китай планує займати проактивну позицію щодо відпрацювання ключових постулатів завершення російсько-української війни й побудови нової архітектури міжнародної безпеки.

Існує три причини, які обумовили зміну позиції Китаю:

Китай зрозумів, що можуть домовитися без його участі. Україна отримає підтримку своєї формули миру, вона буде презентована й значна кількість розвинутих країн її підтримають. А Китай залишиться осторонь й тоді про глобальні амбіції можна забути;

Питання, які цікавлять Китай, зокрема, відновлення зернової угоди зараз свідомо блокуються Росією. Пекін шукає додаткові засоби впливу на Москву для продовження угоди. Або буде відпрацьована альтернативна версія про що говорили у Джидді. Китай до неї також був дотичний та зміг представити свої суто економічні інтереси;

Керівництво Китаю зрозуміло, що ніякої впевненості коли та як закінчиться війна з позиції саме Росії наразі немає. Москва дає обіцянки Пекіну, які постійно порушує.

Окрім того, що росіяни не попередили Китай про початок повномасштабного вторгнення, вони сказали, що за три дні – тиждень все буде вирішено. Потім це перетворилося на кілька місяців. Зараз Росія ігнорує і не каже, коли це взагалі закінчиться. Це створює елемент серйозної стратегічної нестабільності.

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Для Китаю це вкрай погана ситуація, адже він хоче впевненості, розуміння як розвиватиметься ситуація для того, аби впроваджувати в життя свої далекоглядні плани. На відніму від Росії, Китай планує на десятиліття вперед. Це також підштовхує китайську сторону до більш активної участі у консультаціях, які зараз відбуваються.

"Це є неявним сигналом у бік Росії, що навіть такі країни як Китай втомилися від вашої неадекватності й нераціональності", – зазначив Рейтерович.

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