"Накопилось много проблем": почему Лиз Трасс ушла в отставку и что происходит в Британии
Лиз Трасс подала в отставку. Она пробыла в должности премьер-министра всего полтора месяца, поскольку не смогла справиться с финансовым кризисом в стране.
Политолог Андрей Вигиринский подчеркнул, что Трасс ушла в отставку именно из-за многочисленных проблем в Великобритании. Их специалист подробно объяснил в эфире 24 канала.
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Джонсон оставил после себя много проблем
По его словам, экономические проблемы в Великобритании начались не из-за большой войны, которую Россия начала против Украины. Это последствия процесса, который начала консервативная партия. Они повязаны с Brexit – выходом страны из Европейского Союза.
В результате этого – изменились финансовые рынки и экономические условия. Это породило еще и социально-экономические проблемы.
На самом деле проблематики, которую Борис Джонсон оставил для Лиз Трасс, было настолько много, что решить эти проблемы не был бы способен ни один премьер в краткосрочной перспективе.
– объяснил Вигиринский.
Тогда как те шаги, которые предприняла Трасс – снижение налоговой системы и замораживание тарифов на жилищно-коммунальные услуги – вызывают очень много вопросов. Поэтому экономические проблемы обострились, подытожил политолог.
Лиз Трасс ушла с должности премьера Великобритании
- В Великобритании 5 сентября объявили нового премьер-министра. Им стала Лиз Трасс.
- На следующий день Борис Джонсон передал должность премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Он покинул резиденцию главы правительства.
- 20 октября премьер Великобритании Лиз Трасс объявила о решении уйти в отставку. Она покинула свое кресло уже на второй месяц своего премьерства.
Как это повлияет на поддержку Украины
- После отставки Великобританию снова ждут изменения, однако для Украины это не несет радикальных рисков. Об этом 24 каналу рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.
- Он объяснил, что после отставки Лиз Трасс украинская тема действительно может на время потерять популярность из-за внутренних кризисов и проблем перевыборов в Великобритании. Также есть риски, что у кого-то из британских политиков выплывут не самые приятные истории российского капитала или связей с Россией.
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