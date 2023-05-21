Крепость Бахмут держится, – разведка объяснила, что свидетельствует о провале наступательных действий россиян

Продолжаются ожесточенные бои между оккупантами и украинскими защитниками на Бахмутском направлении. В то же время в Главном управлении разведки убеждены, что перекидывание Россию сил на этот участок фронта свидетельствует в целом о провале ее наступательных операций.

По состоянию на воскресенье, 21 мая, часть Бахмута до сих пор продолжают контролировать Вооруженные силы. Собственно, представитель ГУР Андрей Юсов констатировал, что город город-крепость – держится, и намекнул, что дела в оккупантов не такие "хорошие", как они об этом заявляют.

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Враг провалил наступление

Как отметил Юсов, все лучшие подготовленные резервы своей армии Россия уже использовала во время полномасштабного вторжения. Сейчас же оккупанты перекидывают резервы на Бахмутское направление и это свидетельствует о том, что их наступательная операция провалилась.

Продолжается оборонительная операция украинских защитников, крепость Бахмут держится. Да, для Украины это стоит больших усилий, героических усилий наших защитников, но факт того, что враг вынужден перекидывать дополнительные резервы, для того, чтобы продолжать операцию в Бахмуте, свидетельствует в целом о провалах их наступательных действий,

– сказал спикер.

Он также добавил, что сейчас в Украине воюет "уже не тот состав армии врага, который был в начале вторжения". Собственно, представители оккупантов публично говорят о том, что им приходится отступать.

Со слов представителя ГУР понятно, что фактически Россия вынуждена уменьшать свой личный потенциал для наступления на других участках. И это все равно не гарантирует для противника хоть какой-то "успех" в Бахмуте.

И это так же одно из достижений украинских защитников. Мы видим абсолютно провальную для российских оккупантов кампанию по Бахмуту,

– заявил Юсов.

Кроме того, он вспомнил, что зимой враг анонсировал "большое наступление", затем заявлял о намерениях захватить город-крепость до 9 мая, но обе операции закончились провалом.

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