Почему не стоит говорить о потерях Украины: объяснение военного эксперта

Наш враг имеет такую тональность подлости, которую невозможно осмыслить. Все, что касается потерь и пленных украинских защитников – очень чувствительная тема.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. Он также отметил, что комментировать количество погибших и пленных следует только после победы Украины.

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Все, что будет обсуждаться в нашем публичном пространстве, кафиры обязательно изучат и будут искать инструменты, чтобы расколоть нас, как общество,

– отмечает Черник.

"Я лично, буду комментировать такие болезненные темы, только после нашей победы", - добавил эксперт.

Министр обороны Украины Резников прокомментировал потери ВСУ

Алексей Резников подчеркнул, что ситуация на фронте тяжелая. Украина теряет каждый день до сотни своих защитников. Еще до 500 получат ранения, рассказал министр обороны. Россия продолжает давить массой, однако сталкивается с мощным сопротивлением и несет огромные потери.

Предварительная информация об украинских потерях на войне

Пока Украина не озвучивает свои потери на фронте. Дело в том, что этот фактор может деморализовать общество, поэтому пока ограничиваются общими цифрами. Ожесточенная война, которую развязала Россия, продолжается, поэтому очевидно, что потери есть.

Правда, советник главы Офиса Президента Алексей Арестович отмечал , что потери в ВСУ намного меньше, чем у российских оккупантов.

Президент Украины о потерях в рядах украинских защитников

Президент Владимир Зеленский несколько раз озвучивал примерные цифры. Например, 15 апреля в интервью CNN Зеленский сказал , что погибли 2500 – 3000 украинских военных, а более 10 тысяч – получили ранения.

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В конце мая Зеленский сказал, что потери украинских бойцов близки к 100 человек в день.

В начале июня президент заявил о такой же статистике, как и Резников. По словам Зеленского, мы теряем 60 – 100 военных в день убитыми в бою и около 500 человек ранеными.

Послевоенная адаптация украинских защитников

В условиях войны кроме вопросов обеспечения вооружением и достойной зарплатой важен и вопрос реабилитации украинцев и украинок, ставших ветеранами боевых действий.

Правительство уже разрабатывает программы для поддержки военнослужащих, чтобы помочь им вернуться в гражданскую жизнь. В новых реалиях ситуация существенно изменилась, об этом рассказала министерша по вопросам ветеранов Юлия Лапутина .

Теперь ветеранами боевых действий, в основном, являются украинцы и украинки в возрасте от 18 до 45 лет. Самым первым пунктом в помощи ветеранам боевых действий психологическая реабилитация. Украинское правительство избрало в этом направлении новый подход и уже одобрило соответствующее постановление.

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