"Звучит страшно": почему не стоит паниковать из-за статей о новом большом наступлении России

В конце недели в западных СМИ появился ряд статей о войне. В некоторых пытаются спрогнозировать сроки, сколько еще продлится война России против Украины, в некоторых анализируют возможные способы нападения России на страны НАТО.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности прокомментировали статью Financial Times. Журналисты писали, что Россия может пойти в большое наступление уже летом, попытаться полностью захватить Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области, а также повторить наступление на Киев или Харьков.

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Почему не стоит паниковать из-за статей западных СМИ

Звучит, конечно, страшно и отдает паническими настроениями. Но, по сути, ничего нового журналисты не сказали. Очевидно, что Путин не отказался от идеи захватить всю Украину и продолжает бросать весь ресурс на фронт. Впрочем, это не означает, что планы Кремля реализуются,

– объясняют в ЦСК.

Там подчеркивают: Силы обороны делают все возможное и невозможное, чтобы удержать нашу независимость. К тому же, в 2024 году и ВСУ значительно сильнее и лучше вооружены, и Киев значительно более защищенный. Ситуация сейчас не такая, как в 2022-м, и даже тогда, когда Украина была слабее, врагу не удалось захватить столицу.

"Сейчас им это не удастся и подавно. Вместо того, чтобы паниковать и накручиваться, помогайте Силам обороны: донатьте, волонтерьте, распространяйте важную и проверенную информацию", – подытожили в Центре стратегических коммуникаций.

Какие материалы о войне выходили в последние дни