Российский прокси: что означают заявления Орбана о "коалиции мира"

Премьер-министр Венгрии никак не может успокоиться и дальше активно комментирует тему российской агрессии. На днях Виктор Орбан заявил, что Венгрия будет инициировать создание и развитие так называемой "коалиции мира" в Европарламенте и в целом на территории ЕС, мол, из-за того, что венгерские граждане гибнут на фронтах украинских.

Это тотальная украинофобская и антиевропейская пропаганда. Такое мнение 24 Каналу высказал глава венгерской общины Киева в Украине Тибор Томпа. Он объяснил, почему Орбан делает такие скандальные заявления.

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Что не так с заявлением Орбана о смерти венгров на войне в Украине

Очень метко сформулировал глава Европейской народной партии Манфред Вебер, что Орбан постоянно продуцирует фейкнюзы. То есть это фальшивые новости, которые вообще не имеют ничего общего с реальностью.

Как отметил глава венгерской общины Киева в Украине, не Венгрия, а орбановская власть являются единственными представителями рашизма в Европе. Орбан – это российский прокси.

Относительно того, что он говорит, что гибнут венгры, то он вообще или не знает, какие страны не входят в Европейский Союз, или не знает национального состава Украины,

– подчеркнул Томпа.

В Украине проживают не только венгры, но и поляки, болгары, румыны и другие национальности, которые активно воюют за нашу страну, потому что, как и венгры они являются гражданами Украины.

Хватит манипулировать, использовать венгерское национальное меньшинство, в своих недостойных орбановских целях. Это еще раз говорит о том, что венгерская власть уже в который раз как во время Первой и Второй мировой войны заняла сторону зла,

– добавил глава венгерской общины Киева в Украине.

Здесь, к сожалению, ничего удивительного нет, Орбан продолжает свою рашистскую политику, которая вообще не имеет ничего общего с европейскими гуманными целями и вообще общечеловеческими.

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