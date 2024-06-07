Це тотальна українофобська й антиєвропейська пропаганда. Таку думку 24 Каналу висловив очільник угорської громади Києва в Україні Тібор Томпа. Він пояснив, чому Орбан робить такі скандальні заяви.

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Що не так із заявою Орбана про смерть угорців на війні в Україні

Дуже влучно сформулював очільник Європейської народної партії Манфред Вебер, що Орбан постійно продукує фейкнюзи. Тобто це фальшиві новини, які взагалі не мають нічого спільного з реальністю.

Як зазначив очільник угорської громади Києва в Україні, не Угорщина, а орбанівська влада є єдиними представниками рашизму в Європі. Орбан – це російський проксі.

Щодо того, що він говорить, що гинуть угорці, то він взагалі або не знає, які країни не входять до Європейського Союзу, або не знає національного складу України,

– наголосив Томпа.

В Україні проживають не тільки угорці, а й поляки, болгари, румуни та інші національності, які активно воюють за нашу країну, тому що, як й угорці вони є громадянами України.

Досить маніпулювати, використовувати угорську національну меншину, у своїх негідних орбанівських цілях. Це ще раз говорить про те, що угорська влада вже вкотре як під час Першої та Другої світової війни зайняла сторону зла,

– додав очільник угорської громади Києва в Україні.

Тут, на жаль, нічого дивного немає, Орбан продовжує свою рашистську політику, яка взагалі не має нічого спільного з європейськими гуманними цілями та взагалі загальнолюдськими.

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