Це тотальна українофобська й антиєвропейська пропаганда. Таку думку 24 Каналу висловив очільник угорської громади Києва в Україні Тібор Томпа. Він пояснив, чому Орбан робить такі скандальні заяви.
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Що не так із заявою Орбана про смерть угорців на війні в Україні
Дуже влучно сформулював очільник Європейської народної партії Манфред Вебер, що Орбан постійно продукує фейкнюзи. Тобто це фальшиві новини, які взагалі не мають нічого спільного з реальністю.
Як зазначив очільник угорської громади Києва в Україні, не Угорщина, а орбанівська влада є єдиними представниками рашизму в Європі. Орбан – це російський проксі.
Щодо того, що він говорить, що гинуть угорці, то він взагалі або не знає, які країни не входять до Європейського Союзу, або не знає національного складу України,
– наголосив Томпа.
В Україні проживають не тільки угорці, а й поляки, болгари, румуни та інші національності, які активно воюють за нашу країну, тому що, як й угорці вони є громадянами України.
Досить маніпулювати, використовувати угорську національну меншину, у своїх негідних орбанівських цілях. Це ще раз говорить про те, що угорська влада вже вкотре як під час Першої та Другої світової війни зайняла сторону зла,
– додав очільник угорської громади Києва в Україні.
Тут, на жаль, нічого дивного немає, Орбан продовжує свою рашистську політику, яка взагалі не має нічого спільного з європейськими гуманними цілями та взагалі загальнолюдськими.
Інші скандальні заяви Орбана про Україну
- Під час "маршу миру" у Будапешті 1 червня напередодні виборів до Європарламенту Віктор Орбан сказав, що вважає "п'яними" тих "провоєнних активістів", які думають, що можна перемогти Росію.
- Крім цього, він заявив, що хотів би створити проросійську "коаліцію за мир" у Європарламенті. До слова, він регулярно нагадує про потребу домовленостей з Росією.
- Водночас угорський прем'єр вважає, що Росія навряд чи нападе на когось із членів НАТО. Адже війська країни-агресора вже показали себе в Україні та виявились недостатньо сильними для швидкої перемоги.