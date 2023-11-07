Могут начаться серьезные проблемы, – политтехнолог сказал, почему Путин хочет переговоров

В последнее время Владимир Путин каждую свою речь завершает тезисом о переговорах с Украиной. К тому же история о том, что уже якобы "пора" начинать переговорный процесс, сильно продвигается и среди европейских "консервов".

Об этом 24 Каналу заявил политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что это делают из-за того, что президент России прекрасно понимает, что дальнейшее пребывание его страны под санкциями уже дает серьезные результаты.

Смотрите также Путин не может остановиться: что кроется за последними заявлениями о переговорах

"Каждый свой спич он завершает: "А чего они не желают переговоров? Пусть они разговаривают с нами". Российская экономика не упала. Но с каждым месяцем, с каждым кварталом есть вероятность, что начнутся уже серьезные проблемы. Это мнение прекрасного украинского экономиста", – подчеркнул политтехнолог.

Убьют ли Путина из-за сдачи Крыма

Тизенгаузен уверен, что при живом Путине Крым не отдадут. По его мнению, если глава Кремля сдаст временно оккупированный полуостров, то его вряд ли убьют.

Он считает, что это должно быть какое-нибудь переживание со стороны народа или ближайшего окружения. Мол, "как это так". Это может произойти, когда у большинства людей будет собственное мнение и возможность организовать народное сопротивление. Однако в России таких людей нет.

Им завтра расскажут по телевизору: "Смотрите, "злостное" НАТО и миллиард стран вместе с Украиной "захватнически" отжали "наш Крым". Но ничего, мы его вернем обязательно. Россию никто никогда не мог победить". И что произойдет? Никто не убьет никакого Путина,

– добавил Борис Тизенгаузен.

Почему Путин хочет переговоров с Украиной: смотрите видео

В России заявляют о переговорах