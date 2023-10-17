Путин об этом заявлял и не раз, – Грицак сказал, какова цель диктатора в отношении Украины

Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину и уже более полутора лет ведет войну против украинского народа, прикрываясь химерными целями якобы "демилитаризации" и "денацификации". Но при этом у него есть достаточно конкретные мотивы.

Об этом 24 Каналу рассказал доктор исторических наук Ярослав Грицак, отметив, что одна из целей Путина лишить Украину ее культуры, в частности высокой культуры – не только народной, но и украинского искусства – кино, театра, оперы и т.д.

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Философия дзюдо

Однако самая большая цель главы Кремля – стереть Украину с карты мира. И это является национальным геноцидом.

Путин об этом заявлял и не раз, что это его цель,

– подчеркнул доктор исторических наук.

Он хочет превратить Украину в новую версию Беларуси. Она может называться Украиной или Малороссией, но управлять ею будет вполне лояльный к России эдакий украинский Лукашенко. И на этой территории будут говорить на русском языке, а Запад будут считать врагом.

Путину нужна вся территория Украины. И ключевая территория – это не Донбасс, а Крым и Киев. Похоже, что он не хочет включать в эту территорию Западную Украину, потому что считает ее "токсичной",

– объяснил Грицак.

Кто-то из тех, кто хорошо знает главу Кремля, отметил, что у него есть одна философия – дзюдо, которым Путин занимается профессионально. А в дзюдо есть правило: повергнуть соперника всеми возможными методами, не считаясь со временем.

"И потому эта игра надолго. Мы не можем выбирать мир или войну, потому что это выбор Путина, а не наш. И каждая попытка говорить о перемирии с Путиным означает, что после него начнется новая война», – подчеркнул доктор исторических наук.

Какова цель Путина по отношению к Украине: смотрите видео

Видит себя Петром I

Следует понимать, что это война об истории и за историю, ведь аргументы Путина – исторические.

Путин видит себя Петром I, Екатериной II и Сталиным. Это правители, которые изменили судьбу России, и в частности создали российскую империю, превратив ее в мирового игрока,

– подчеркнул он.

Путин видит себя реинкарнацией Петра I, по мнению доктора исторических наук, строит российскую империю, которая должна стать мировым игроком. И это еще опаснее, поскольку он играет в долгую.

"А потому единственный способ это прекратить – отстранить Путина от власти. И хотя россияне его поддерживают, но в значительной степени это личная война Путина. Поэтому его отстранение от власти может ускорить конец этой войны. А также это может изменить судьбу России, ведь откроет для нее шансы на перемены", – отметил Ярослав Грицак.

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