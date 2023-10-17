Путин об этом заявлял и не раз, – Грицак сказал, какова цель диктатора в отношении Украины
Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину и уже более полутора лет ведет войну против украинского народа, прикрываясь химерными целями якобы "демилитаризации" и "денацификации". Но при этом у него есть достаточно конкретные мотивы.
Об этом 24 Каналу рассказал доктор исторических наук Ярослав Грицак, отметив, что одна из целей Путина лишить Украину ее культуры, в частности высокой культуры – не только народной, но и украинского искусства – кино, театра, оперы и т.д.
Читайте также "Мы все готовимся", – Путин о возможной войне России с США
Философия дзюдо
Однако самая большая цель главы Кремля – стереть Украину с карты мира. И это является национальным геноцидом.
Путин об этом заявлял и не раз, что это его цель,
– подчеркнул доктор исторических наук.
Он хочет превратить Украину в новую версию Беларуси. Она может называться Украиной или Малороссией, но управлять ею будет вполне лояльный к России эдакий украинский Лукашенко. И на этой территории будут говорить на русском языке, а Запад будут считать врагом.
Путину нужна вся территория Украины. И ключевая территория – это не Донбасс, а Крым и Киев. Похоже, что он не хочет включать в эту территорию Западную Украину, потому что считает ее "токсичной",
– объяснил Грицак.
Кто-то из тех, кто хорошо знает главу Кремля, отметил, что у него есть одна философия – дзюдо, которым Путин занимается профессионально. А в дзюдо есть правило: повергнуть соперника всеми возможными методами, не считаясь со временем.
"И потому эта игра надолго. Мы не можем выбирать мир или войну, потому что это выбор Путина, а не наш. И каждая попытка говорить о перемирии с Путиным означает, что после него начнется новая война», – подчеркнул доктор исторических наук.
Какова цель Путина по отношению к Украине: смотрите видео
Видит себя Петром I
Следует понимать, что это война об истории и за историю, ведь аргументы Путина – исторические.
Путин видит себя Петром I, Екатериной II и Сталиным. Это правители, которые изменили судьбу России, и в частности создали российскую империю, превратив ее в мирового игрока,
– подчеркнул он.
Путин видит себя реинкарнацией Петра I, по мнению доктора исторических наук, строит российскую империю, которая должна стать мировым игроком. И это еще опаснее, поскольку он играет в долгую.
"А потому единственный способ это прекратить – отстранить Путина от власти. И хотя россияне его поддерживают, но в значительной степени это личная война Путина. Поэтому его отстранение от власти может ускорить конец этой войны. А также это может изменить судьбу России, ведь откроет для нее шансы на перемены", – отметил Ярослав Грицак.
К теме Забыли 2008: правящая партия Грузии не поддержала резолюцию ПАСЕ о признании Путина диктатором
Как в России проводят исторические параллели
- Российский президент неоднократно упоминал имперских правителей России, намекая на свою связь с ними.
- Так, в декабре 2022 года он хвастался "достижениями" полномасштабного вторжения и цинично заявлял, что, мол, "Азовское море стало внутренним морем России". И добавил, что еще Петр I "боролся за то, чтобы выйти к Азовскому морю".
- Также издание Financial Times рассказало, как Путин принимал решение о начале полномасштабного вторжения в Украину.
- По информации СМИ, в начале вторжения в Кремль на совещание к Путину приехали российские олигархи. Один из них пытался выяснить у министра иностранных дел России Сергея Лаврова, почему Путин принял решение начать войну с Украиной. На что министр ответил, что, мол, у Путина было "три советника – Иван Грозный, Петр I и Екатерина Великая Эту информацию изданию рассказал сам олигарх.