Очень опасно для него: почему Путин никогда не говорит о своих детях

Владимир Путин скрывает своих детей и нигде публично с ними не появляется. Более того – гипотеза, что он готовит кого-то из них на свое место вероятна, но вряд ли будет реализована при жизни российского диктатора.

Об этом 24 Каналу отметил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Если Путин и передаст власть одной из своих дочерей, для него начнется самое страшное – потеря определенного круга так называемых "элит".

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"Когда Медведев стал президентом, какая-то часть (путинского окружения – 24 Канал) прибежала к нему", – объяснил Яковенко.

Передаст ли Путин власть

По словам оппозиционного журналиста, Путин не допустит подрыва персонализации власти, а именно это будет означать условную передачу "престола". Вокруг нового "главы" будут формироваться какие-то группировки, а это диктатору совсем невыгодно.

"Введя в игру наследника, Путин будет позиционировать себя, как "хромую утку". Начнется двоецарствие", – добавил он.

Вместе с этим кремлевский глава упорно пропагандирует "семейные ценности", однако сам никогда не появляется публично со своей семьей. Все потому, что Путину некого представлять.

Он официально разведен, имел связь с пресловутой гимнасткой Алиной Кабаевой и также имеет любовниц, говорит Яковенко. Его личная жизнь совсем не похожа на ту, которую имеют нормальные мировые политики.

"Путин лжец и лицемер. У него нет семьи. Детей скрывает, потому что это человек, который живет в мире конспирологии и заговоров. И если он скажет, что это его дочери, он будет видеть или похищение, или шантаж (через них – 24 Канал). Потому что он бы сам обязательно так сделал – похищал детей, шантажировал. Он бандит небольшого ранга", – добавил оппозиционный журналист.

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