Путин не случайно решил атаковать НАТО именно сейчас: все дело – в Украине, – Bloomberg

Владимир Путин развернул масштабную кампанию гибридных атак на страны НАТО. Цель российского диктатора – остановить помощь Украине со стороны Запада.

Такое мнение в своей колонке для Bloomberg высказал адмирал ВМС США в отставке и бывший верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО Джеймс Ставридис.

Почему именно сейчас Путин усилил провокации против НАТО?

По словам Ставридиса, Путин понимает, что проигрывает в Украине. Его планы подрывают мужество украинцев, эффективное использование ими дронов, а также большой запас американского и европейского оружия.

Российский диктатор считает: чтобы вновь перехватить инициативу, нужно сделать одну простую вещь – прекратить помощь Украине.

США уже сократили масштаб поддержки Киеву, которую оказывали ранее. Однако европейские страны ее усилили. Поэтому Путин надеется запугать часть европейских стран ядерными угрозами и гибридными атаками, чтобы расколоть НАТО и достичь своих целей.

Адмирал сравнивает Украину с "входной дверью" в Европу, которую Путину не удается выбить. Именно поэтому он попытается проникнуть через окна или черный ход.

Это означает, что российские дроны и ракеты в дальнейшем будут "случайно" падать на территории стран НАТО – в районах транспортных узлов – прежде всего возле аэропортов и железнодорожных станций.

Россия, вероятно, усилит и без того активные кибератаки. Целями могут стать объекты, атаки на которые способны напугать гражданское население: системы снабжения топливом, электросети, водоснабжение, дата-центры и газовые сети, производство и доставка продуктов, медицинские учреждения.

Также следует ожидать новых ядерных угроз. Россия может перемещать ядерное оружие на западе страны или в Беларуси, демонстрируя свои возможности.

Самым агрессивным шагом может стать отправка российского спецназа, вероятно без военной формы, в небольшие страны Балтии – Эстонию, Латвию или Литву.

Такие "зеленые человечки" могут проводить диверсии против транспортной и энергетической инфраструктуры, в частности с использованием автомобилей со взрывчаткой. Они также могут использовать небольшие дроны с искусственным интеллектом, подключенные через коммерческие сети.

Ставридис считает, что НАТО было бы разумно серьезно отнестись к этим угрозам уже сейчас, пока ситуация не вынудила Альянс перейти к масштабному военному ответу.

По мнению автора, НАТО должно провести совместные военные учения, усилить киберзащиту и разработать план реагирования на российские атаки.

Также Альянсу следует показать Путину, что любое нападение не останется без ответа. Одним из возможных вариантов автор называет ответный удар по военным объектам в Калининградской области.

Кроме того, союзники должны отработать защиту стран Балтии, чтобы продемонстрировать Кремлю готовность действовать в случае угрозы.

Если Россия будет прощупывать НАТО "штыком" и наткнется на мягкость, она, скорее всего, продолжит наступление. Если же встретит сталь – отступит. У НАТО достаточно военной силы, чтобы противостоять рискованным действиям Кремля. Но Альянс должен продемонстрировать готовность применить эту силу еще до того, как Путин решит, что перед ним – не сталь, а мягкость,

– подытожил Ставридис.

Напомним, что в последнее время гибридные атаки России против НАТО усиливаются. В Европе вокруг военных объектов снова летают неизвестные БПЛА, российская ракета падает на территории Польши, а в аэропорту Лейпцига обнаружили дрон со взрывчаткой.