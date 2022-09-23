"На самом деле это фиаско": почему путин решился на мобилизацию в россии

владимир путин объявил частичную мобилизацию в россии. Такой шаг свидетельствует о том, что российский диктатор не может ничего сделать с позорным поражением в Украине.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Валентин Гладких. По его словам, первоначально путин был настроен объявить мобилизацию только в крайнем случае.

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Тот факт, что такой указ все же был подписан, говорит о том, что все остальные инструменты были исчерпаны и не дали никаких результатов.

На самом деле это фиаско. Это своеобразный крик отчаяния. Путин выбирал между плохим сценарием и плохим решением, которое лишь откладывает окончательную реализацию негативного сценария,

– подчеркнул Гладких.

Почему путин объявил мобилизацию

По словам политолога, есть 2 фактора, которые заставили путина объявить временную мобилизацию в россии.

Во-первых, российская армия понесла огромные потери на войне в Украине. А компенсировать эти потери не кем. Россиян не привлекли даже обещания о финансовых выплатах.

Пропагандистская машина тоже не сработала. Все призывы типа "вставай, страна огромная" не соблазнили россиян вступать в ряды армии.

Поэтому, по мнению Гладких, путину пришлось прибегнуть к последнему шагу – мобилизации, по сути принудительной.

Последствия мобилизации в россии

Политолог считает, что объявление мобилизации повлечет за собой обострение политической ситуации в россии.

У российской машины нет достаточно организационных мощностей для того, чтобы провести эту мобилизацию нормально. Будет огромный коррупционный фактор. А от этого будет еще больше расти социальное напряжение и недовольство,

– объяснил Гладких.

В то же время россия не получит никаких новых достижений на войне в Украине.

"Мобилизация в россии не изменит ход боевых действий. Это может затянуть эту войну, но вряд ли изменит ее вектор", – добавил он.

Частичная мобилизация в россии: коротко

Россия после объявления о частичной мобилизации активно собирает "пушечное мясо", чтобы отправить на войну. В Улан-Уде студентов хватают прямо на занятиях, а в местных ТЦ устраивают облавы.

Россияне безропотно выполняют приказы своего бункерного диктатора, отправляющего русских мужчин насмерть. Матери, сестры и жены плачут, ведь понимают, что вряд ли увидят своих мужчин живыми.

Военный обозреватель Иван Яковина считает, что лидер россии боялся мобилизации, потому что она свидетельствует о проблеме его армии на фронте. Однако у путина не было другого выбора.

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