"Кто-то объяснил, что "спецоперация" – это сплошная катастрофа": почему Путин отважился на мобилизацию

Кремлевский диктатор Владимир Путин решился объявить в России так называемую частичную мобилизацию, ведь ему рассказали о реальной ситуации на фронте. Путин понял, что у него нет выхода, в результате чего пришлось согласиться на эскалацию.

Такое мнение в интервью 24 каналу высказал Дэвид Дебатто – специальный агент военной контрразведки США в отставке. Он считает, что до Путина достучались и рассказали, что так называемая спецоперация - это катастрофа.

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Путина убедили объявить мобилизацию

Дэвид Дебатто отметил, что Путина убедили объявить мобилизацию , ведь провал "спецоперации" мог спровоцировать страшные проблемы внутри России. При этом на диктатора давили те, кто стремится к эскалации.

"Я думаю, что к нему кто-то достучался и рассказал ему, что эта вся так называемая спецоперация это сплошная катастрофа, и что кто-то из тех, кто его поддерживает – то ли в медиа, то ли в Кремле, то ли еще где-то – просто страшно разозлился, и убедили его, что если он этого не сделает, то внутри страны начнутся страшные проблемы, особенно это касается партии войны, постоянно призывающей к эскалации, к увеличению градуса напряжения, они не стремятся к деэскалации, или к переговорам, они стремятся к противоположному", – сказал он.

По словам спецагента в отставке, Путин понял, что у него нет выхода "даже если он этого не хотел, то на эскалацию нужно было идти". При этом у кремлевского диктатора лимитированы ресурсы.

Он же не может ежедневно массово бомбить Украину, поэтому прибег к призыву этого пушечного мяса, которое назвал частичной мобилизацией. И мы видим, как "прекрасно" у него этот призыв происходит. С 21 сентября, когда этот призыв начался, более 700 тысяч мужчин бежали из России,

– резюмировал Дэвид Дебатто.

Частичная мобилизация в России: коротко

На фоне неудач в войне против Украины Путину пришлось объявить о так называемой частичной мобилизации в России. В рамках мобилизации официально должно призвать 300 тысяч россиян. Но СМИ информировали о тайном пункте указа Путина, в котором говорится о мобилизации более 1 миллиона россиян.

С момента, когда Путин 21 сентября объявил о так называемой частичной мобилизации, не прошло и месяца. Но уже за это время в Украине начали фиксировать мобилизованных российских военных. В частности, советник главы ОП Алексей Арестович рассказал, что Россия опрокинула в Украину около 10 тысяч мобилизованных солдат.

При этом в России участились облавы на военнообязанных. В армию забирают всех, даже забронированных работников ИТ-компаний.

Мобилизация в России продолжается до сих пор. Спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин не принимал решения о сворачивании частичной мобилизации.

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