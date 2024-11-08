Отсрочка для многодетных родителей: почему "Резерв+" отказывает в доступе

Из-за сложности проверки данных некоторые многодетные отцы не получают отсрочку онлайн. Минобороны работает над решением этой проблемы.

Многодетные отцы, имеющие детей от разных браков, не могут оформить отсрочку от мобилизации через приложение “Резерв+”. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на "Резерв+" и заместителя министра обороны Екатерину Черногоренко.

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Почему многодетные отцы не могут получить отсрочку в "Резерв+"

Это связано с необходимостью проверки наличия долгов по алиментам, поскольку для таких случаев приложение не имеет доступа к соответствующим реестрам.

Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко объяснила, что отсрочку можно оформить только при условии, что дети рождены в одном браке, поскольку это облегчает процесс проверки.

По закону, право на отсрочку имеют отцы, которые содержат трех и более несовершеннолетних детей, и отказать могут только в случае задолженности по алиментам за последние три месяца.

Обратите внимание! Проблема с проверкой долгов сейчас усложняет процесс, но министерство работает над усовершенствованием системы, чтобы в будущем все многодетные родители, включая тех, кто имеет детей от разных браков, могли получать отсрочку без лишних трудностей. Для этого планируется интеграция с Единым реестром должников.

Временно отцам необходимо обращаться в ТЦК и СП для оформления отсрочки в ручном режиме.

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